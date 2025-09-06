Bigg Boss 19 No Elimination this Week Wild Card Contestant to Give Huge Shock एविक्शन को लेकर 'बिग बॉस' ने दिया जोर का झटका, बलराज नहीं पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री लेगा यह कंटेस्टेंट, Tv Hindi News - Hindustan
एविक्शन को लेकर 'बिग बॉस' ने दिया जोर का झटका, बलराज नहीं पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री लेगा यह कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान तान्या मित्तल नहीं बल्कि इस खिलाड़ी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। साथ ही एलिमिनेशन को लेकर भी एक शॉकिंग अपडेट सामने आया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 07:12 AM
बिग बॉस 19 से इस वीकेंड कौन सा खिलाड़ी बाहर होगा? इसका जवाब जानने के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड हैं, लेकिन सूत्रों की मानें तो इस हफ्ते कोई भी कंटेस्टेंट एलिमिनेट नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा थी कि वोटों की कमी के चलते मृदुल तिवारी इस वीकेंड बाहर हो जाएंगे, लेकिन बिग बॉस से जुड़ी अंदर की खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस ताजा खबर' ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि इस हफ्ते कोई भी बाहर नहीं होगा। साथ ही वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर भी एक शॉकिंग अपडेट सामने आया है।

नहीं होगा इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन

कुनिका, आवेज, गौरव और तान्या समेत अभिषेक और मृदुल तिवारी इस हफ्ते तलवार की धार पर थे, लेकिन बिग बॉस ने इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं करने की बात कहते हुए फैंस को खुश कर दिया है। एक फॉलोअर ने इस बारे में लिखा- जब तक नीलम और नतालिया नॉमिनेट नहीं होते हैं, तब तक कोई एविक्शन नहीं होगा। दूसरे ने कहा- मुझे कुनिका पसंद नहीं हैं, लेकिन वो शो को कॉन्टेंट दे रही हैं। नगमा, नीलिमा, प्रणित या नतालिया में कोई बाहर होना चाहिए।

बलराज नहीं इस कंटेस्टेंट की होगी एंट्री

जहां एक तरफ एविक्शन को लेकर यह गुड न्यूज आई है, वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में भी एक शॉकिंग खबर है। सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि बिग बॉस शो की सबसे ज्यादा ट्रोल की जा रहीं कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह को बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट लेकर आएंगे, लेकिन अब एक ताजा जानकारी के मुताबिक शो में बलराज नहीं बल्कि शहबाज बदेशा बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में कदम रखेंगे। शहबाज शो के प्रीमियर एपिसोड में नजर आए थे।

इस कंटेस्टेंट के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें

तब वोटों की कमी के चलते शहबाज की जगह मृदुल को घर के अंदर भेजा गया था, लेकिन चर्चा उस वक्त भी थी कि बिग बॉस शहबाज को बिग बॉस हाउस में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री दे सकते हैं। शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा काफी पॉपुलर हैं और बिग बॉस को अच्छा खासा कॉन्टेंट दे सकते हैं। पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शहबाज की एंट्री कन्फर्म बताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस बारे में मेकर्स ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। हालांकि घर के अंदर मृदुल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।

