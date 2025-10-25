Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 New Promo Weekend Ka Vaar Nehal Chudasama Emotional Breakdown Salman Khan for Farhana Bhatt Friendship
सलमान खान के सामने नेहल ने निकाली अपनी भड़ास, फरहाना को लेकर हुईं इमोशनल

सलमान खान के सामने नेहल ने निकाली अपनी भड़ास, फरहाना को लेकर हुईं इमोशनल

संक्षेप: बिग बॉस 19 आज का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार होने वाला है। आज के एपिसोड के कुछ प्रोमो सामने आए हैं। इन प्रोमो में से एक में नेहल चुडासमा फरहाना की दोस्ती को लेकर अपनी भड़ास निकालती नजर आ रही हैं।  

Sat, 25 Oct 2025 01:07 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में देखने को मिला कि इस हफ्त घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुईं नेहल चुडासमा सलमान खान के सामने अपनी भड़ास निकालेंगी। इस हफ्ते घर में दो दोस्तियां टूट गईं। इनमें से एक दोस्ती नेहल और फरहाना की थी। नेहल ने सलमान के सामने अपनी इसी दोस्ती को लेकर भड़ास निकाली। नेहल बात करते-करते भावुक भी नजर आईं।

इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं ये 4 सदस्य

घर से बेघर होने से पहले सलमान खान नॉमिनेटेड सदस्यों को अपनी भड़ास निकालने का मौका देगा। इस हफ्ते गौरव खन्ना, नेहल चुडासमा, बसीर अली और प्रणित मोरे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं। शो के नए प्रोमो में गौरव खन्ना, बसीर, प्रणित और नेहल अपनी भड़ास निकालते नजर आए।

नॉमिनेटेड सदस्यों ने निकाली भड़ास

बिग बॉस के नए प्रोमो में देखने को मिला- सलमान खान घरवालों से कहते हैं कि नॉमिनेटेड सदस्यों के लिए एक भड़ास निकालने की मशीन रखी है। चारों नॉमिनेटेड सदस्य अपनी भड़ास निकालते भी नजर आए। नेहल ने फरहाना को लेकर अपनी भड़ास निकाली।

सलमान के सामने इमोशनल हुईं नेहल

नेहल ने मशीन में पंच करते हुए कहा- ‘सच्चा प्यार फरहाना से किया है, मगर वो शायद उसको दिखा नहीं पाई और ऐसा धोखा उसने मुझे दिया है कि…’। फरहाना पर भड़ास निकालते हुए नेहल काफी इमोशनल भी नजर आईं। इसी भड़ास वाली मशीन से नॉमिनेटेड सदस्यों की किस्मत का फैसला भी निकलेगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Salman Khan Bigg Boss 19

