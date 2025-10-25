सलमान खान के सामने नेहल ने निकाली अपनी भड़ास, फरहाना को लेकर हुईं इमोशनल

संक्षेप: बिग बॉस 19 आज का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार होने वाला है। आज के एपिसोड के कुछ प्रोमो सामने आए हैं। इन प्रोमो में से एक में नेहल चुडासमा फरहाना की दोस्ती को लेकर अपनी भड़ास निकालती नजर आ रही हैं।

बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में देखने को मिला कि इस हफ्त घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुईं नेहल चुडासमा सलमान खान के सामने अपनी भड़ास निकालेंगी। इस हफ्ते घर में दो दोस्तियां टूट गईं। इनमें से एक दोस्ती नेहल और फरहाना की थी। नेहल ने सलमान के सामने अपनी इसी दोस्ती को लेकर भड़ास निकाली। नेहल बात करते-करते भावुक भी नजर आईं।

इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं ये 4 सदस्य घर से बेघर होने से पहले सलमान खान नॉमिनेटेड सदस्यों को अपनी भड़ास निकालने का मौका देगा। इस हफ्ते गौरव खन्ना, नेहल चुडासमा, बसीर अली और प्रणित मोरे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं। शो के नए प्रोमो में गौरव खन्ना, बसीर, प्रणित और नेहल अपनी भड़ास निकालते नजर आए।

