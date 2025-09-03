Bigg Boss 19 New Promo Video Zeishan Quadri and Pranit More to Slam Co Contestants Bigg Boss 19: प्रणित मोरे ने की नफरत की हदें पार, प्राची ने यूं निकाली अपनी पुरानी दोस्त से दुश्मनी, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: प्रणित मोरे ने की नफरत की हदें पार, प्राची ने यूं निकाली अपनी पुरानी दोस्त से दुश्मनी

Bigg Boss 19 New Promo: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के नए प्रोमो वीडियो में सभी खिलाड़ी एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। बीबी शो नाम के एक टास्क में सभी खिलाड़ी जमकर एक दूसरे पर नफरत निकाल रहे हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 10:39 AM
Bigg Boss 19: प्रणित मोरे ने की नफरत की हदें पार, प्राची ने यूं निकाली अपनी पुरानी दोस्त से दुश्मनी

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। जहां मंगलवार रात के एपिसोड में नॉमिनेशन्स और खिलाड़ियों के बीच आपसी कलह देखने को मिली, वहीं अब अपकमिंग एपिसोड में आप घर के भीतर एक टास्क होता दखेंगे। इसी टास्क की वजह से कंटेस्टेंट आपस में भिड़ते नजर आएंगे और उनके बीच आपसी माहौल गर्माता नजर आ सकता है। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि बिग बॉस घर के भीतर ऐलान करते हैं कि द BB शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा भरपूर मनोरंजन

बिग बॉस घर के भीतर BB शो नाम से एक शो ऑर्गनाइज करेंगे। इस शो में जीशान कादरी और प्रणित मोरे जहां स्टैंडअप कॉमेडी करेंगे तो वहीं नीलम अपने डांस का जलवा दिखाएंगी। आवेज दरबार जहां अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीतेंगे तो वहीं अमाल मलिक अपनी गायकी से दर्शकों को इंप्रेस करेंगे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा होगा जो घरवालों के आपसी समीकरण बिगाड़ने की वजह बन सकता है।

जीशान ने इस खिलाड़ी को कहा- पुरानी कहानी

प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि जीशान कादरी अपनी परफॉर्मेंस के दौरान फरहाना भट और प्राची देसाई को निशाना बनाएंगे तो वहीं प्रणित भी बातों-बातों में तंज कसेंगे। जीशान ने फरहाना और प्राची की तरफ इशारा करते हुए कहा, "यहां पर कोई रिवॉल्वर रानी (फरहाना) है, तो कोई पुरानी कहानी (प्राची) है।" लेकिन प्रणित मोरे तो इस मामले में कहीं आगे चले गए। उन्होंने अपनी स्टैंडअप कॉमेडी के दौरान खिलाड़ियों पर खूब निशाने लगाए।

प्राची ने फरहाना के लिए कही यह बात

प्रोमो वीडियो में वह कुनिका पर तंज कसते दिख रहे हैं और कहा, "सबको लगा था कि कुनिका जी हमारी मां की तरह हैं, लेकिन सौतेली मां.." इस पर सभी की हंसी छूट गई। प्राची भी अपनी पुरानी दोस्त से दुश्मनी निकालने से नहीं चूकीं और कहा- जिसे बाथरूम समझ रही थी, वहां तो फरहाना सो रही थी। सभी कंटेस्टेंट बातों-बातों में एक दूसरे को घेरते और अपनी नफरत को खुलकर उजागर करते नजर आ रहे हैं। प्रणित की स्टैंडअप कॉमेडी जहां लोगों को पसंद आई वहीं कई लोगों ने उन्हें इस तरह पर्सनल अटैक करने के लिए ट्रोल भी किया है।

Bigg Boss 19

