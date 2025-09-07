BB 19: मुनव्वर फारुकी ने किया सलमान खान को रोस्ट, धमाकेदार है 'बिग बॉस' का नया प्रोमो वीडियो

Bigg Boss 19 New Promo Video: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के नए प्रोमो वीडियो में शहनाज गिल के अलावा शो के एक्स कंटेस्टेंट मुनव्वर फारुकी भी नजर आएंगे। मुनव्वर फारुकी नए प्रोमो वीडियो में सलमान खान की टांग खींचते दिख रहे हैं।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। रविवार को शहबाज बदेशा इस सीजन के पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर घर में दाखिल होंगे। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि शहनाज गिल और मुनव्वर फारुकी के अलावा कुछ घरवालों को सपोर्ट करने के लिए उनके दोस्त और परिवार के सदस्य भी पहुंचेंगे। प्रोमो वीडियो में मुनव्वर फारुकी घरवालों को रोस्ट करते दिख रहे हैं, लेकिन मौका पड़ने पर वह एक पंच सलमान के ऊपर भी मार देते हैं।

मुनव्वर ने खींची सलमान की टांग नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि घरवालों को सपोर्ट करने आया एक कपल जब प्रणित मोरे पर तंज कसते हुए कहता है कि क्या हाल है भाई, तू जब से घर में है, तब से कॉमेडी का सीन सही चल रहा है। फिर साथ आई लड़की कहती है कि हम दोनों का भी साथ में एक हैश टैग है। पूछने पर वह बताती हैं कि उन्होंने अपने और अपने पार्टनर के साथ मिलकर सल्लू हैशटैग तैयार किया है। इस पर मुनव्वर फारुकी फौरन पंच मारते हैं और कहते हैं- आप दोनों की शादी नहीं होगी कभी।