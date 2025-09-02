Bigg Boss 19 New Promo Video Mridul Tiwari Strong Answer to Kunickaa and New Room Unlocked BB19: बिग बॉस ने खोला घर का नया हिस्सा, मृदुल ने कुनिका को दिया करारा जवाब, बजीं जोरदार तालियां, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 New Promo Video Mridul Tiwari Strong Answer to Kunickaa and New Room Unlocked

BB19: बिग बॉस ने खोला घर का नया हिस्सा, मृदुल ने कुनिका को दिया करारा जवाब, बजीं जोरदार तालियां

Bigg Boss 19 New Promo: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि बिग बॉस ने घर का एक नया हिस्सा खोला है जो एविक्शन पर सीधा असर डालेगा। इसके अलावा कुनिका जब मृदुल पर अटैक करती हैं तो इस पर वह भी चुप नहीं रहते और करारा जवाब देते हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 08:02 AM
share Share
Follow Us on
BB19: बिग बॉस ने खोला घर का नया हिस्सा, मृदुल ने कुनिका को दिया करारा जवाब, बजीं जोरदार तालियां

रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में एंट्री के बाद से ही कुनिका सदानंद काफी डॉमिनेटिंग अंदाज में सामने आई हैं। सलमान खान के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकीं कुनिका जाहिर तौर पर एक मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर उभरीं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को उनके फैसले और हर वक्त अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश रास नहीं आई, लिहाजा बहुत कम वक्त में उन्हें कप्तानी से हटना पड़ा और अब एक ताजा प्रोमो वीडियो में मृदुल तिवारी कुनिका को ऐसा जवाब देते नजर आ रहे हैं जिस पर जोरदार तालियां बजीं। उधर बिग बॉस ने घर का एक बिलकुल नया हिस्सा खोल दिया है जिसका सीधा असर एविक्शन पर पड़ेगा।

कुनिका को दिया मृदुल ने करारा जवाब

दरअसल जब बिग बॉस ने किसी एक खिलाड़ी को घर से बाहर करने के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू करवाई तो जहां नेहल ने अभिषेक को निशाना बनाया और बजाज को निशाना बनाया और कहा कि उनका दिमाग बहुत बच्चों वाला है तो वहीं कुनिका सदानंद ने मृदुल को नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान मृदुल को 'बिन पेंदी का लोटा' कह दिया। इस पर मृदुल ने फौरन जवाब दिया- क्योंकि आपके साथ नहीं लुढ़क रहा? इस पर कुनिका ने पलटवार किया और कहा- जहां मैजोरिटी देखते हो चले जाते हो।

मृदुल तिवारी के जवाब पर बजीं तालियां

तब मृदुल तिवारी ने कुनिका को करारा जवाब देते हुए कहा, "इस घर में क्योंकि डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) चल रहा है तो मेजॉरिटी की बातें चलती हैं।" मृदुल तिवारी के जवाब पर घरवाले जोरदार तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई मृदुल कुनिका पर भारी पडे़ंगे? या फिर नॉमिनेशन्स में कुनिका बाजी मार ले जाएंगे और मृदुल को घर लौटना पड़ेगा? कुछ ऐस सवाल हैं जिनके जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में मिलेंगे।

बिग बॉस ने खोला घर का नया हिस्सा

बिग बॉस अपकमिंग एपिसोड में घर का एक और हिस्सा खोलेंगे जिसे नॉमिनेशन्स के लिए 'रूम ऑफ वेट' कहा जाएगा। नए प्रोमो में बिग बॉस बता रहे हैं कि यहां पर किस्मतों का फैसला होगा, लेकिन इस रूम का असल में क्या उपयोग रहने वाला है, यह तो अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल प्रोमो वीडियो में खिलाड़ी घर का यह नया हिस्सा खुलने पर काफी एक्साइटेड लग रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस रूम में ही नॉमिनेशन्स की प्रक्रिया होगी और इस बार खिलाड़ी सीधे बाहर नहीं होंगे, बल्कि उन्हें कुछ वक्त के लिए रूम ऑफ वेट में रखा जाएगा और वापसी करने का मौका दिया जाएगा।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।