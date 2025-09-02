BB19: बिग बॉस ने खोला घर का नया हिस्सा, मृदुल ने कुनिका को दिया करारा जवाब, बजीं जोरदार तालियां

Bigg Boss 19 New Promo: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि बिग बॉस ने घर का एक नया हिस्सा खोला है जो एविक्शन पर सीधा असर डालेगा। इसके अलावा कुनिका जब मृदुल पर अटैक करती हैं तो इस पर वह भी चुप नहीं रहते और करारा जवाब देते हैं।

रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में एंट्री के बाद से ही कुनिका सदानंद काफी डॉमिनेटिंग अंदाज में सामने आई हैं। सलमान खान के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकीं कुनिका जाहिर तौर पर एक मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर उभरीं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को उनके फैसले और हर वक्त अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश रास नहीं आई, लिहाजा बहुत कम वक्त में उन्हें कप्तानी से हटना पड़ा और अब एक ताजा प्रोमो वीडियो में मृदुल तिवारी कुनिका को ऐसा जवाब देते नजर आ रहे हैं जिस पर जोरदार तालियां बजीं। उधर बिग बॉस ने घर का एक बिलकुल नया हिस्सा खोल दिया है जिसका सीधा असर एविक्शन पर पड़ेगा।

कुनिका को दिया मृदुल ने करारा जवाब दरअसल जब बिग बॉस ने किसी एक खिलाड़ी को घर से बाहर करने के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू करवाई तो जहां नेहल ने अभिषेक को निशाना बनाया और बजाज को निशाना बनाया और कहा कि उनका दिमाग बहुत बच्चों वाला है तो वहीं कुनिका सदानंद ने मृदुल को नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान मृदुल को 'बिन पेंदी का लोटा' कह दिया। इस पर मृदुल ने फौरन जवाब दिया- क्योंकि आपके साथ नहीं लुढ़क रहा? इस पर कुनिका ने पलटवार किया और कहा- जहां मैजोरिटी देखते हो चले जाते हो।

मृदुल तिवारी के जवाब पर बजीं तालियां तब मृदुल तिवारी ने कुनिका को करारा जवाब देते हुए कहा, "इस घर में क्योंकि डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) चल रहा है तो मेजॉरिटी की बातें चलती हैं।" मृदुल तिवारी के जवाब पर घरवाले जोरदार तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई मृदुल कुनिका पर भारी पडे़ंगे? या फिर नॉमिनेशन्स में कुनिका बाजी मार ले जाएंगे और मृदुल को घर लौटना पड़ेगा? कुछ ऐस सवाल हैं जिनके जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में मिलेंगे।