BB19: अभिषेक बजाज का फरहाना को खुला चैलेंज, जानिए किस बात पर भड़के घर के एक्स कैप्टन

Bigg Boss 19 New Promo: अभिषेक बजाज और फरहाना भट के बीच हुआ जोरदार झगड़ा। जानिए किस बात पर भिड़े कैप्टन और एक्स कैप्टन।

घर में शांति कायम करने आईं फरहाना भट आए दिन अपनी हदें पार करती नजर आती हैं। अब एक नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि कप्तान फरहाना कुछ ऐसा कर देती हैं जिससे घर में अलग ही तरह का तमाशा शुरू हो जाता है। दरअसल अभिषेक बजाज जब सो रहे होते हैं तो फरहाना जाकर उनके ऊपर पानी फेंक देती हैं। अभिषेक भड़क जाते हैं और कहते हैं कि पानी फेंकने की जरूरत नहीं थी आपको। अभिषेक से पहले अशनूर कौर उनका बचाव करने आगे बढ़ती हैं।

अभिषेक के सपोर्ट में आईं अशनूर अशनूर कौर बजाए कोई तर्क दिए कहती हैं कि मेरी मर्जी, जो मन आएगा मैं करूंगी। तुम पांच हो, पांचों आ जाओ और जो कर पाओ कर लो। फरहाना ने अभिषेक का बचाव करते हुए कहा- मेरी मर्जी नहीं होता है यहां पर फरहाना। इस पर फरहाना करारा जवाब देते हुए कहती हैं कि नहीं होता है तो तुम वहां पर उसकी वॉचमैन बनो जगाने के लिए। फरहाना को शालीन लहजे में जवाब देते हुए अशनूर ने कहा- आप पर्सनल चीजें बीच में ला रहे हो। लेकिन फरहाना कहां शांत होने वाली थीं।

अभिषेक बजाज ने दी यह चुनौती फरहाना कहती हैं कि अगर मैं गलत हूं तो तुम पांच एक साथ हो, जो कर पाओ करो। लेकिन अभी तक अभिषेक बजाज का गुस्सा चढ़ चुका था। अभिषेक बजाज ने फरहाना को चुनौती देते हुए कहा- मैंने अगर पानी की बाल्टी नहीं मारी ना तो मेरा नाम बजाज नहीं है। फरहाना यह कहती हुई वहां से चली जाती हैं कि मैं किसी से डरती नहीं हूं, याद रख। अब देखना यह है कि यह झगड़ा कहां तक जाएगा। क्या फरहाना भट और अशनूर कौर आपस में भिड़ेंगी या फिर अभिषेक ही अपनी चुनौती को साबित करने के लिए कुछ बड़ा कर जाएंगे।