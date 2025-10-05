BB19: एल्विश यादव करवाएंगे 'जहरीला टास्क', सुनिए कुनिका-अशनूर के लिए कही गई क्या बातें

Bigg Boss 19 New Promo Video: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। एल्विश यादव घरवालों को एक टास्क करवाएंगे जिसमें सभी घरवाले एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिखेंगे।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' का शनिवार का एपिसोड काफी दमदार रहा। 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने अशनूर कौर से लेकर नेहल और कुनिका सदानंद तक को उनकी गलतियों का अहसास कराया। अब रविवार के एपिसोड में माहौल को थोड़ा लाइट करने की कोशिश की जाएगी। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि एक तरफ जहां घर में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होगी, वहीं दूसरी तरफ एक एक्स कंटेस्टेंट आकर घरवालों को 'जहरीला टास्क' करवाएंगे, जिसमें एंटीडोट के नाम पर घरवाले जमकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता रहे एल्विश यादव के बारे में।

एल्विश यादव करनाएंगे यह जहरीला टास्क सलमान खान स्टेज पर एल्विश यादव का वेलकम करते हैं और उन्हें घर के भीतर भेजने से पहले कहते हैं कि जाओ, एकदम सिस्टम हैंग कर देना। एल्विश घर के भीतर जाते हैं और पहले प्रणित की टांग खींचते हैं। वो प्रणित से स्टोर रूम से जाकर कुछ सामान लाने को कहते हैं। ये बहुत सारी सिरेंज होंगी जिनमें कुछ भरा हुआ है। एक्टिविटी के बारे में बताते हुए एल्विश कहते हैं कि यह एंटीडोट है और आपको बताना है उस कंटेस्टेंट का नाम जिसमें बहुत विष भरा हुआ है और आप उसका विष निकालना चाहते हो।

घर में आफत की पुड़िया बनी बैठी हैं कुनिका सबसे पहले जीशान कादरी को बुलाया जाता है और वह आकर बताते हैं कि अगर इस घर के भीतर 100 मुद्दे हैं ना, तो 95 में कुनिका जी हैं। यह सुनते ही बाकी घरवालों समेत कुनिका सदानंद की भी हंसी छूट जाती है। इसके बाद नेहल और फिर अभिषेक की बारी आती है। अभिषेक बजाज कहते हैं कि विष की बात हो और फरहाना की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। फरहाना को लगता है कि शायद अभिषेक उनका नाम लेंगे, वो खुद ही गेम जोन में पहुंच जाती हैं, लेकिन अभिषेक उन्हें सरप्राइज करते हुए कहते हैं कि तेरा नाम लूंगा नहीं वापस जा।