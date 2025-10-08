BB19: खतरे की घंटी! मालती ने बनाया अब तक का सबसे खतरनाक ग्रुप, अमाल ने दिया यह नाम

Bigg Boss 19 New Promo: बिग बॉस 19 की दूसरी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर वाकई काफी वाइल्ड अंदाज में गेम को आगे बढ़ा रही हैं। अब उन्होंने जो किया है, उसके बाद घरवालों की शामत आना तय है।

Bigg Boss 19 New Promo: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में अभी तक का सबसे खतरनाक ग्रुप घर में तैयार हो रहा है। अगर यह ग्रुप फॉर्म होता है तो घरवालों की शामत आना पक्का है। नेहल चुदास्मा और फरहाना भट अभी तक बिग बॉस हाउस की सबसे चालाक और चालबाज खिलाड़ियों में गिनी जाती थीं, लेकिन जब से मालती चाहर की एंट्री हुई है, तब से चीजें काफी बदल गई हैं। क्योंकि मालती पहले से नेहल को जानती थीं, इसलिए घर के भीतर उनकी सबसे पहले नेहल से ही ट्यूनिंग बनी। क्योंकि नेहल और फरहाना दोस्त हैं, तो मालती भी फरहाना के साथ बैठने लगीं।

अब आएगी घरवालों की शामत मालती ने घर में घुसने के बाद अभी तक जो कुछ किया है, उससे वो ज्यादातर घरवालों से कट गई हैं। जहां कई लोग उनके साथ बैठना नहीं चाहते वहीं दूसरी तरफ कुछ हैं जो बस नाम के लिए उनके साथ दोस्ती कायम किए हुए हैं। लोगों को ग्रुप्स में देख-देखकर पक चुकीं मालती अब घर के भीतर कुछ एक्शन लाना चाहती हैं और अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहीं तो जल्द ही घरवालों के ग्रुप टूटेंगे और सभी अपना-अपना गेम खेलते नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो वीडियो देखकर तो कम से कम यही समझ आता है।

'पूरे घर की बैंड बजा देंगे हम लोग' बिग बॉस 19 का नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि फरहाना, नेहल और मालती एक साथ बैठी हुई हैं। तीनों एक नया ग्रुप बनाने के बारे में बात कर रही हैं जो पूरे घर की बैंड बजाने के लिए काफी होगा। प्रोमो वीडियो में मालती फरहाना और नेहल से कहती हैं, "भाई मैं बोर हो जाऊंगी दो महीने, ऐसे ग्रुप देख देखकर।" अमाल के ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए मालती ने कहा- ये तो सेट हो रखे हैं। इस पर फरहाना ने एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा, “एक काम करते हैं। तू मैं और यह एक नया ग्रुप बनाते हैं। पूरे घर की बैंड बजा देंगे हम लोग।”