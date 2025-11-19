Hindustan Hindi News
मां को देख इमोशनल हुईं फरहाना भट्ट, पैरों में गिरकर बहाए आंसू

संक्षेप: Bigg Boss 19 Latest Promo: बिग बॉस 19 में फैमिली वीक चल रहा है। फैमिली वीक में फरहाना भट्ट की मां घर के अंदर जाएंगी। फरहाना भट्ट की मां का एक प्रोमो भी सामने आया है। इस प्रोमो में फरहाना की मां घरवालों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। 

Wed, 19 Nov 2025 06:03 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में इस वक्त फैमिली वीक चल रहा है। अब तक अशूनर के पिता और कुनिका के बेटे अयान घर में आ चुके हैं। बीते एपिसोड में गौरव खन्ना की पत्नी घर के अंदर आई हैं। अब घर में फरहाना भट्ट की मां की एंट्री होगी। फरहाना भट्ट की मां का एक प्रोमो भी सामने आया है। फरहाना भट्ट की मां का जो प्रोमो आया है उसमें वो अमाल मलिक और गौरव खन्ना के साथ मस्ती करती नजर आईं।

गौरव की फैन हैं फरहाना की मां

प्रोमो में देखने को मिला कि जैसे ही फरहाना भट्ट की मां घर में आती हैं, फरहाना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। फराहाना रोते-रोते अपनी मां के पैरों में बैठ जाती हैं।इसके बाद, फरहाना भट्ट की मां गौरव खन्ना के साथ नजर आती हैं। वो गौरव से कहती हैं कि मैं आपकी फैन से भी फैन हूं। इसपर गौरव उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये फरहाना की तरफ देखकर कहिए। इसपर फरहाना की मां कहती हैं कि उसे नहीं पता टीवी क्या है।

अमाल को दिया जवाब

इसके बाद अमाल मलिक फरहाना भट्ट की मां से कहते हैं कि माफ कीजिए, लेकिन इसकी (फरहाना) जुबान इतनी लंबी क्यों है? इसपर फरहाना भट्ट की मां कहती हैं आपकी जुबान से थोड़ी छोटी है। फरहाना की मां अपने साथ घर में हंसी-मजाक का माहौल लेकर आएंगी।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

इस प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। एक यूजर ने लिखा- फरहाना की मां कितनी प्यारी हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- अब समझ आ रहा है कि फरहाना में कहां से अन लाइनर मारने का टैलेंट आया है। वहीं, कुछ यूजर्स ने लिखा फरहाना कितने प्यार से अपनी मां के पैर में बैठ गईं। एक ने लिखा- यार, क्यूट है फरहाना की मां।

