मां को देख इमोशनल हुईं फरहाना भट्ट, पैरों में गिरकर बहाए आंसू

बिग बॉस 19 में इस वक्त फैमिली वीक चल रहा है। अब तक अशूनर के पिता और कुनिका के बेटे अयान घर में आ चुके हैं। बीते एपिसोड में गौरव खन्ना की पत्नी घर के अंदर आई हैं। अब घर में फरहाना भट्ट की मां की एंट्री होगी। फरहाना भट्ट की मां का एक प्रोमो भी सामने आया है। फरहाना भट्ट की मां का जो प्रोमो आया है उसमें वो अमाल मलिक और गौरव खन्ना के साथ मस्ती करती नजर आईं।

गौरव की फैन हैं फरहाना की मां प्रोमो में देखने को मिला कि जैसे ही फरहाना भट्ट की मां घर में आती हैं, फरहाना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। फराहाना रोते-रोते अपनी मां के पैरों में बैठ जाती हैं।इसके बाद, फरहाना भट्ट की मां गौरव खन्ना के साथ नजर आती हैं। वो गौरव से कहती हैं कि मैं आपकी फैन से भी फैन हूं। इसपर गौरव उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये फरहाना की तरफ देखकर कहिए। इसपर फरहाना की मां कहती हैं कि उसे नहीं पता टीवी क्या है।

अमाल को दिया जवाब इसके बाद अमाल मलिक फरहाना भट्ट की मां से कहते हैं कि माफ कीजिए, लेकिन इसकी (फरहाना) जुबान इतनी लंबी क्यों है? इसपर फरहाना भट्ट की मां कहती हैं आपकी जुबान से थोड़ी छोटी है। फरहाना की मां अपने साथ घर में हंसी-मजाक का माहौल लेकर आएंगी।