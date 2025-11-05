Hindustan Hindi News
राशन टास्क में अमाल मलिक ने निकाली भड़ास, निकले तान्या मित्तल के आंसू

संक्षेप: Bigg Boss 19 Promo: राशन टास्क के दौरान अमाल मलिक ने तान्या मित्तल पर भड़ास निकाली। अमाल की बातें सुनकर तान्या के आंसू निकलेंगे। अमाल तान्या को नकली बताते नजर आए। 

Wed, 5 Nov 2025 05:50 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 का खेल दिलचस्प होता जा रहा है। कभी तान्या के साथ दोस्त रहे अमाल मलिक अब तान्या के खिलाफ हो गए हैं। वीकेंड के वार पर अमाल ने तान्या पर निशाना साधा था। अब राशन टास्क में भी अमाल कुछ ऐसा ही करते नजर आएंगे। अमाल मलिक राशन टास्क में तान्या मित्तल पर अपनी भड़ास निकालते नजर आएंगे। वहीं, अमाल मलिक की बातें सुनकर तान्या मित्तल के आंसू बहते नजर आएंगे।

अमाल ने तान्या पर निकाली भड़ास

शो का जो नया प्रोमो आया है उसमें देखने को मिला कि राशन टास्क के लिए अमाल मलिक तान्या मित्तल पर अपनी भड़ास निकालते हैं। वीडियो में अमाल कहते दिखे- मुझे नहीं लगता कि आप सच्चे और अच्छे इंसान हो। इतना जो आपने प्रोपागंडा फैलाया है सच्चाई का, अच्छाई का…मुझे बिल्कुल लगता है कि आपने झूठ फैलाया है। शायद मेरे साथ अच्छी दोस्ती निभाने की एक्टिंग की है या क्या किया है, लेकिन इतना फेंकना…कभी तो स्टैंड लो।

तान्या मित्तल के निकले आंसू

अमाल की बातों पर तान्या उनसे पूछती हैं कि सही-सही देख रहा है न कि मैं कभी सच्ची नहीं लगी तुझे। इस बात पर अमाल अपना चश्मा उतारते हैं और कहते हैं कि सही से देख रहा हूं। अमाल की बातों पर तान्या मित्तल की आंखों से आंसू छलक जाते हैं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस प्रोमो वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन आया है। एक यूजर ने लिखा- तान्या को पसंद नहीं करती हूं, लेकिन उसने अमाल के साथ हमेशा अच्छा ही किया है। वहीं, कुछ यूजर्स ने अमाल मलिक को दोगला बताया है। एक ने लिखा- तान्या हम आपके साथ हैं, आप स्ट्रॉन्ग रहिएगा।

