Bigg Boss 19: टास्क में इस कंटेस्टेंट की हरकत देख भड़के नेटिजन्स, शो से बाहर करने की उठी मांग

संक्षेप:

बिग बॉस 19 इस हफ्ते अपने पहले फाइनलिस्ट की घोषणा करेगा। जैसे-जैसे ग्रैंड फिनाले पास आ रहा है, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट ने टिकट टू फिनाले चैलेंज में अपनी जगह पक्की कर ली है।

Thu, 27 Nov 2025 03:14 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के फिनाले की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में विनर को लेकर हर किसी की धड़कने काफी तेज हैं। फैंस अपने चहेते कंटेस्टेंट के सिर पर ताज देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वहीं, कंटेस्टेंट भी अब पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। ऐसे में अब टास्क के दौरान एक कंटेस्टेंट की हरकत पर लोग इतने भड़क गए हैं कि उसे घर से बाहर करने की मांग कर रहे हैं।

अशनूर ने तान्या मित्तल पर लकड़ी के तख्ते से किया वार

बिग बॉस 19 इस हफ्ते अपने पहले फाइनलिस्ट की घोषणा करेगा। जैसे-जैसे ग्रैंड फिनाले पास आ रहा है, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट ने टिकट टू फिनाले चैलेंज में अपनी जगह पक्की कर ली है। पूरे कॉन्टेस्ट के दौरान, अशनूर ने तान्या मित्तल पर लकड़ी के तख्ते से वार किया। शो का प्रोमो सामने आते ही लोग अशनूर की इस हरकत को देखकर काफी भड़के हुए हैं। वहीं, अशनूर को तान्या का गुस्से से सामना करते हुए दिखाया गया और वह बिना किसी पछतावे के दिखीं। इस पर

प्रोमो पर आया पब्लिक रिएक्शन

दर्शकों ने प्रोमो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तान्या के साथ मारपीट के बाद अशनूर को शो से तुरंत हटाने की मांग की। बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट बंदगी कालरा ने ट्वीट किया, 'अगर अशनूर को शो से नहीं निकाला जाता है या उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ते हैं, तो यह बहुत बुरा होगा।' वहीं, प्रोमो पर कई और कंटेस्टेंट ने भी इस पर कमेंट कर अपना गुस्सा जाहिर किया।

अब घर में बचे ये कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 से बीते दिनों कुनिका सदानंद को बाहर कर दिया गया। उनसे पहले मृदुल तिवारी, नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बाहर होने से पहले नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हुए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
tanya mittal Aashnoor Kaur Bigg Boss 19

