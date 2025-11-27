Bigg Boss 19: टास्क में इस कंटेस्टेंट की हरकत देख भड़के नेटिजन्स, शो से बाहर करने की उठी मांग

संक्षेप: बिग बॉस 19 इस हफ्ते अपने पहले फाइनलिस्ट की घोषणा करेगा। जैसे-जैसे ग्रैंड फिनाले पास आ रहा है, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट ने टिकट टू फिनाले चैलेंज में अपनी जगह पक्की कर ली है।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के फिनाले की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में विनर को लेकर हर किसी की धड़कने काफी तेज हैं। फैंस अपने चहेते कंटेस्टेंट के सिर पर ताज देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वहीं, कंटेस्टेंट भी अब पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। ऐसे में अब टास्क के दौरान एक कंटेस्टेंट की हरकत पर लोग इतने भड़क गए हैं कि उसे घर से बाहर करने की मांग कर रहे हैं।

अशनूर ने तान्या मित्तल पर लकड़ी के तख्ते से किया वार बिग बॉस 19 इस हफ्ते अपने पहले फाइनलिस्ट की घोषणा करेगा। जैसे-जैसे ग्रैंड फिनाले पास आ रहा है, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट ने टिकट टू फिनाले चैलेंज में अपनी जगह पक्की कर ली है। पूरे कॉन्टेस्ट के दौरान, अशनूर ने तान्या मित्तल पर लकड़ी के तख्ते से वार किया। शो का प्रोमो सामने आते ही लोग अशनूर की इस हरकत को देखकर काफी भड़के हुए हैं। वहीं, अशनूर को तान्या का गुस्से से सामना करते हुए दिखाया गया और वह बिना किसी पछतावे के दिखीं। इस पर

प्रोमो पर आया पब्लिक रिएक्शन दर्शकों ने प्रोमो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तान्या के साथ मारपीट के बाद अशनूर को शो से तुरंत हटाने की मांग की। बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट बंदगी कालरा ने ट्वीट किया, 'अगर अशनूर को शो से नहीं निकाला जाता है या उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ते हैं, तो यह बहुत बुरा होगा।' वहीं, प्रोमो पर कई और कंटेस्टेंट ने भी इस पर कमेंट कर अपना गुस्सा जाहिर किया।