Bigg Boss 19: आकांक्षा के बच्चा ना चाहने पर गौरव खन्ना के फैन्स दुखी, बोले- अगर नोटिस किया हो...

संक्षेप: Bigg Boss 19: गौरव की वाइफ आकांक्षा बच्चे नहीं चाहतीं यह बात उन्होंने बिग बॉस में भी आकर कह दी। एपिसोड देखने के बाद कई लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि गौरव मन में दुखी है।

बिग बॉस 19 में आईं गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला सुर्खियों में हैं। घर के अंदर उन्होंने कहा कि वह बच्चे क लिए तैयार नहीं हैं, भले ही दुनिया उन्हें स्वार्थी कहे। अब उनके इस कमेंट पर गौरव खन्ना के फैन्स थोड़े दुखी हैं। उन्हें लग रहा है कि गौरव पिता बनना चाहते हैं लेकिन अपनी पत्नी से प्यार के चलते ये इच्छा मन में दबा रखी है। कई लोग इस बात के लिए गौरव की तारीफ कर रहे हैं। कुछ ने लिखा है कि शायद आकांक्षा भी इस दर्द को समझती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आकांक्षा को नहीं चाहिए बच्चे आकांक्षा घरवालों के साथ बातचीत कर रही थीं। तभी मालती ने उनसे कहा कि बिग बॉस 19 हाउस में जब ऐस्ट्रोलाजर आईं तो गौरव ने उनसे आने वाले समय में बच्चा होने पर सवाल पूछा था। इस पर ऐस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया था कि गौरव की पत्नी बच्चे का मन बना रही हैं। जब मालती ने ये बात आकांक्षा से पूछी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अंदर से अभी बच्चे के लिए आवाज नहीं आ रही है। आगे भी बहुत मुश्किल लग रहा है।आकांक्षा ने बताया कि उन्हें अभी नहीं लग रहा कि बच्चे की जिम्मेदारी संभाल पाएंगी। आकांक्षा यह भी बोलीं कि लोग उन्हें स्वार्थी समझ सकते हैं पर फिलहाल वह मां नहीं बनना चाहतीं।

गौरव के लिए दुखी हुए फैन्स इस बातचीत के बीच गौरव आकर आकांक्षा को वहां से उठा लाते हैं ताकि आकांक्षा कुछ ऐसा ना बोल दें कि बात का बतंगड़ बनाया जाए। इस एपिसोड के बाद X पर कई लोगों ने लिखा है कि उन्हें गौरव खन्ना के लिए दुख हो रहा है। एक कमेंट है, मुझे गौरव के लिए बुरा लग रहा है। एक और ने लिखा है, गौरव सारी खुशियों के हकदार हैं,लेकिन क्या कहूं हर किसी की अपनी चॉइस है। गौरव के लिए बुरा लग रहा है।

