अशनूर हैं तान्या से ऑब्सेस्ड? भड़के सोशल मीडिया यूजर्स; फैमिली वीक के बाद इसका दिमाग खराब हो गया है

संक्षेप: Netizens Slam Ashnoor Kaur: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट अशनूर कौर पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़के हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अशनूर कौर तान्या मित्तल से ऑब्सेस्ड हैं। लोग कह रहे हैं कि फैमिली वीक के बाद से अशनूर का दिमाग खराब हो गया है।

बिग बॉस 19 के इस हफ्ते तान्या मित्तल और अशनूर कौर के बीच तनाव है। अशनूर कौर लगातार तान्या मित्तल से लड़ती नजर आ रही हैं। वहीं, वो तान्या के पीठ पीछे भी बातें कर रही हैं। अशनूर की हरकतों पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन आया है। लोग अशनूर पर भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि अशनूर तान्या से ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं। बीते एपिसोड का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा-पिछली रात तान्या ने टहनियों से अपना नाम लिखा था…और देखो अशनूर ने क्या किया।

अशनूर की किस हरकत पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स दरअसल, तान्या ने पिछले एपिसोड में पेड़ के नीचे बैठकर टहनियों से अपना नाम लिखा था। इसके बाद वो नाम वैसा ही लिखा छोड़कर तान्या वहां से चली गई थीं। इसके बाद, अशनूर वहां आती हैं और वो तान्या का नाम हटाकर वहां फेक लिख देती हैं और कहती हैं कि अब ठीक है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स इस स्क्रीनशॉट पर बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आए हैं। एक यूजर ने लिखा- फैमिली वीक के बाद अशनूर का दिमाग खराब हो गया है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- इसके पापा ने इसका पूरा गेम खराब कर दिया आकर। फैमिली वीक से पहले ये कितना अच्छा कर रही थी। एक ने लिखा- ऑब्सेशन सच होता है, तान्या इसे घास भी नहीं डालती है। एक ने लिखा- अशनूर को मेडिकल हेल्प की जरूरत है।