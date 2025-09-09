Bigg Boss 19 : अभिषेक बजाज का मजाक बनाते हुए गिर गईं नेहल, लोग बोले- इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा

बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में अभिषेक बजाज के टास्क के दौरान नेहल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं लोग बोल रहे हैं कि नेहल के साथ जो भी हुआ उसे इंस्टेंट कर्मा कहते हैं।

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क के दौरान काफी हंगामा हुआ तो कुछ ऐसे मोमेंट भी हुए जिसे देखकर दर्शकों की हंसी नहीं रुक पाई। इस टास्क में 2 कंटेस्टेंट्स को परफॉर्म करना था, वहीं बाकी हाउसमेट्स को उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है। अब अभिषेक बजाज की टर्न आती है और नेहल को उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना था। नेहल उन्हें टॉन्ट मारती हैं और मजाक भी बनाती हैं। हालांकि अभिषेक टास्क पर फोकस करते हैं और नेहल पर ध्यान नहीं देते।

क्या है मामला इसी दौरान फिर नेहल का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती हैं। हालांकि तब भी अभिषेक ध्यान नहीं देते और आंख बंद ही रखे रहते हैं। बस इसी मोमेंट को फैंस इंस्टेंट कर्मा बोल रहे हैं। एक ने लिखा कि आज के एपिसोड का सबसे फनी पार्ट यही है। इंस्टेंट कर्मा। एक ने लिखा कि आज के एपिसोड का हाईलाइट। इस पर हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। वहीं एक ने लिखा कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो आप खुद को नुकसान पहुंचाओगे। यही कर्मा है। हर एक्शन के लिए बराबर अपोजिट रिएक्शन होता है।

नेहल ने अभिषेक को मारे ताने वैसे इस दौरान नेहल, अभिषेक का ध्यान भटकाने के लिए नेहल बोलती हैं कि उनके खुद के दोस्त आवेज दरबार बोलते हैं कि अभिषेक थोड़े क्रेजी हैं। मैंने दिल्ली के कई अच्छे लोग देते हैं तो दिल्ली का नाम बर्बाद मत करो।

नेहल आगे बोलती हैं माचो मैन, नॉट सो माचो मैन। इसके बाद नेहल की सैंडल, स्कूटी में फंस जाती है और वह गिर जाती हैं।