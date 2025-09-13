Bigg Boss 19 Nehal Chudasama Team Clarifies what triggered bb contestant after task with amaal malik blamed past trauma अमाल पर नेहल ने लगाए थे गंभीर आरोप, ट्रोलिंग के बीच टीम ने दी सफाई; वो ट्रॉमा…, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Nehal Chudasama Team Clarifies what triggered bb contestant after task with amaal malik blamed past trauma

अमाल पर नेहल ने लगाए थे गंभीर आरोप, ट्रोलिंग के बीच टीम ने दी सफाई; वो ट्रॉमा…

बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट नेहल चुदास्मा ने अमाल मलिक पर एक टास्क के दौरान गलत तरीके से छून का आरोप लगाया था।इसके बाद, सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर रहे थे। ट्रोलिंग के बीच नेहल की टीम ने सफाई दी है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 01:48 PM
share Share
Follow Us on
अमाल पर नेहल ने लगाए थे गंभीर आरोप, ट्रोलिंग के बीच टीम ने दी सफाई; वो ट्रॉमा…

बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट नेहल चुदास्मा को एक एपिसोड में बुरी तरह रोते हुए देखा गया था। दरअसल, नेहल और अमाल ने एक टास्क किया था। नेहल ने अमाल पर गलत जगह छूने का आरोप लगाया था। नेहल टास्क के बाद काफी देर तक रोते हुए नजर आई थीं। वहीं, अमाल बार-बार नेहल से माफी मांगते नजर आ रहे थे। नेहल के आरोपों पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए थे। अब नेहल की टीम की तरफ से इस पूरे मामले पर सफाई पेश की गई है।

नेहल की टीम ने दी सफाई

नेहल के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से स्टोरी पोस्ट की गई। स्टोरी में लिखा गया- "बिग बॉस में टास्क के दौरान एक पल आया था जब उनके नेहल और अमाल के बीच चीजें थोड़ी फिजिकल हो गई थीं। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि नेहल का उस पल में किसी पर आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं था। जो हुआ वो उनके पास्ट के ट्रॉमा की वजह से हुआ।"

नेहल का पोस्ट

स्टोरी में आगे लिखा गया- जब अमाल माफी मांगने आगे आए, नेहल के शब्द थे ये आपके बारे में नहीं है। वो उन्हें बताना चाहती थीं कि वो रिएक्शन उनकी वजह से नहीं था।"

वीकेंड के वार पर आएंगी फराह खान

बता दें, इस वीकेंड के वार पर सलमान खान की जगह फराह खान नजर आएंगी। फराह खान नेहल चुदास्मा की उनकी हरकत पर क्लास लगाते नजर आ सकती हैं। इसी के साथ, वो अमाल को भी समझाएंगी कि उनकी गलती नहीं थी और उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए थी।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।