Bigg Boss 19 Nehal Chudasama Slammed for blaming amaal malik inappropriate touch says sharam aani chahiye नेहल चुदास्मा ने अमाल मलिक पर लगाए घटिया आरोप, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स; शर्म आनी चाहिए, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Nehal Chudasama Slammed for blaming amaal malik inappropriate touch says sharam aani chahiye

नेहल चुदास्मा ने अमाल मलिक पर लगाए घटिया आरोप, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स; शर्म आनी चाहिए

बिग बॉस 19 के गुरुवार के एपिसोड में एक टास्क के दौरान नेहल को बुरी तरह रोते हुए देखा गया। उन्होंने अमाल मलिक पर घटिया आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमाल मलिक ने उन्हें गलत तरीके से छुआ। नेहल की इस हरकत पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। लोगों को कहना है कि नेहल को शर्म आनी चाहिए।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 12:14 PM
share Share
Follow Us on
नेहल चुदास्मा ने अमाल मलिक पर लगाए घटिया आरोप, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स; शर्म आनी चाहिए

बिग बॉस 19 के गुरुवार के एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के दौरान घर में बड़ी लड़ाई देखने को मिली। बसीर अली और अभिषेक बजाज के बीच धक्का-मुक्की और तगड़ी लड़ाई देखने को मिली। वहीं, दूसरी तरफ टास्क में बवाल के बाद नेहल चुदास्मा को बुरी तरह रोते हुए देखा गया। नेहल ने टास्क के दौरान अमाल पर उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। टास्क के बाद वो बेहिसाब रोती हुई नजर आईं।

नेहल ने अमाल पर लगाए गंभीर आरोप

टास्क खत्म होने के बाद अमाल घर में अलग-अलग लोगों से कह रहे थे उन्होंने नेहल को गलत तरीके से नहीं छुआ है। अमाल मलिक जीशान कादरी के सामने इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा था कि वो कसम खा रहे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से नहीं छुआ। घर के ज्यादातर लोग अमाल की तरफ थे।

अमाल ने नेहल से मांगी माफी

टास्क के बाद अमाल मलिक कई बार नेहल से माफी मांगते दिखे। उन्होंने नेहल को समझाया कि उन्होंने गलत तरीके से नहीं छुआ। रोने के बाद नेहल कुछ घरवालों से कहती नजर आई थीं कि वो कुछ कह भी नहीं पा रही हैं क्योंकि दूसरी तरफ अमाल हैं। इसके बाद नेहल अमाल को समझाती दिखी थीं। वो कह रही थीं कि टास्क में फिजिकल नहीं होना चाहिए था।

क्यों भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

सोशल मीडिया पर नेहल की इस हरकत पर नाराज हैं। एक्स पर कई यूजर्स ने उस टास्क के कई वीडियो शेयर कर नेहल पर भड़ास निकाली है। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- भाई ने सच में कुछ भी नहीं किया था, लेकिन नेहल रोने लगी और उसपर बदतमीजी का आरोप लगाने लगी। अमाल की गलती भी नहीं है फिर भी उसने माफी मांगी। वुमेन और विक्टिम कार्ड खेलना इनकी चाल है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- अमाल मलिक दुखी है क्योंकि नेहल ने टास्क के दौरान उनपर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया, जबकि असल में नेहल ने टास्क के दौरान अमाल मलिक के ऊपर बैठ गई थीं। शर्म आनी चाहिए नेहल को।

एक यूजर ने लिखा- अमाल, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये बस टास्क है और हर कोई यहां खेलने आया है। जब बात खेल की आती है को तो कोई आदमी औरत का डिवाइड नहीं होता है। एक ने लिखा- क्या बकवाल है, खेल को खेल के तरीके से क्यों नहीं खेलते? जेनडर का कार्ड क्यों खेलना है।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।