Bigg Boss 19 nehal chudasama expose zeishan tanya and bashir then Salman slams her too Bigg Boss 19: नेहल ने किया इन 3 खिलाड़ियों को एक्सपोज, बताया सीक्रेट रूम में बैठकर क्या-क्या देखा, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 nehal chudasama expose zeishan tanya and bashir then Salman slams her too

Bigg Boss 19: नेहल ने किया इन 3 खिलाड़ियों को एक्सपोज, बताया सीक्रेट रूम में बैठकर क्या-क्या देखा

Bigg Boss 19 Nehal Chudasama: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि सलमान खान के कहने पर नेहल 3 खिलाड़ियों को एक्सपोज करेंगी, लेकिन फिर उनकी भी बारी आएगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 11:27 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: नेहल ने किया इन 3 खिलाड़ियों को एक्सपोज, बताया सीक्रेट रूम में बैठकर क्या-क्या देखा

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' का इस हफ्ते का वीकेंड का वार काफी दिलचस्प रहने वाला है। एक तरफ जहां मेकर्स तान्या मित्तल का बर्थडे सेलिब्रेट करवाएंगे, वहीं दूसरी तरफ नेहल ने सीक्रेट रूम में रहकर कौन सी बातें घरवालों के बारे में जानीं, वो भी सबके सामने आएगा। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि सलमान खान वीकेंड का वार में नेहल से किन्हीं 3 खिलाड़ियों के चेहरों से नकाब उतारने को कहेंगे। इसके बाद नेहल उन 3 खिलाड़ियों को एक्सपोज करेंगी, जो उनके मुताबिक गेम में दोगली चालें चल रहे हैं।

नेहल ने किया इन तीन को एक्सपोज

सलमान खान ने नेहल से कहा, "नेहल आप उन 3 चेहरों से नकाब उतारेंगी, जिनका असली चेहरा आपने सीसीटीवी में देख लिया था।" इसके बाद नेहल पहला ही नाम तान्या मित्तल का लेती हैं और उनके मुंह पर पानी मारते हुए कहती हैं, "मेरा पहला नाम है, तान्या मित्तल। एक नहीं, दो नहीं, सौ मुखौटे पहनकर घूम रही हैं।" नेहल ने दूसरा नकाब जीशान कादरी का उतारा और उनके मुंह पर पानी मारते हुए कहा, “यह बहुत सारे निगेटिव कमेंट अपने ही ग्रुप के लोगों के लिए देते रहते हैं।”

सलमान ने दिखाया नेहल को आईना

नेहल ने तीसरा नाम बशीर का दिया और उनके मुंह पर पानी मारते हुए कहा, "इनकी इमोशनल मैच्योरिटी जीरो है।" नेहल ने तीनों ही खिलाड़ियों को एक्सपोज तो कर दिया, लेकिन फिर बारी थी उनकी खुद की। सलमान खान ने फिर नेहल को भी आईना दिखाया और कहा, "इतना सारा जो वक्त आपने इनके ऊपर बर्बाद किया है, वो अपने आप के ऊपर लगातीं तो आप कहां से कहां पहुंच जातीं।" सलमान खान ही बात सुनकर नेहल का मुंह उतर गया, लेकिन देखना यह है कि क्या नेहल का इन 3 खिलाड़ियों को एक्सपोज करना, घर में किसी नई तरह की कलह पैदा करेगा।

ये भी पढ़ें:जॉली-3 इस बड़े आंकड़े से बस थोड़ी दूर, जानिए 'मिराई' ने अब तक कमाए कितने करोड़
ये भी पढ़ें:BB19: फरहाना ने जड़ दिया शहबाज को थप्पड़, पब्लिक बोली- ठीक किया, अब इसे..
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।