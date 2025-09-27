Bigg Boss 19: नेहल ने किया इन 3 खिलाड़ियों को एक्सपोज, बताया सीक्रेट रूम में बैठकर क्या-क्या देखा

Bigg Boss 19 Nehal Chudasama: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि सलमान खान के कहने पर नेहल 3 खिलाड़ियों को एक्सपोज करेंगी, लेकिन फिर उनकी भी बारी आएगी।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' का इस हफ्ते का वीकेंड का वार काफी दिलचस्प रहने वाला है। एक तरफ जहां मेकर्स तान्या मित्तल का बर्थडे सेलिब्रेट करवाएंगे, वहीं दूसरी तरफ नेहल ने सीक्रेट रूम में रहकर कौन सी बातें घरवालों के बारे में जानीं, वो भी सबके सामने आएगा। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि सलमान खान वीकेंड का वार में नेहल से किन्हीं 3 खिलाड़ियों के चेहरों से नकाब उतारने को कहेंगे। इसके बाद नेहल उन 3 खिलाड़ियों को एक्सपोज करेंगी, जो उनके मुताबिक गेम में दोगली चालें चल रहे हैं।

नेहल ने किया इन तीन को एक्सपोज सलमान खान ने नेहल से कहा, "नेहल आप उन 3 चेहरों से नकाब उतारेंगी, जिनका असली चेहरा आपने सीसीटीवी में देख लिया था।" इसके बाद नेहल पहला ही नाम तान्या मित्तल का लेती हैं और उनके मुंह पर पानी मारते हुए कहती हैं, "मेरा पहला नाम है, तान्या मित्तल। एक नहीं, दो नहीं, सौ मुखौटे पहनकर घूम रही हैं।" नेहल ने दूसरा नकाब जीशान कादरी का उतारा और उनके मुंह पर पानी मारते हुए कहा, “यह बहुत सारे निगेटिव कमेंट अपने ही ग्रुप के लोगों के लिए देते रहते हैं।”