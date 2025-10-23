Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Nehal Chudasama BoyFriend Enter In Salman Khan Show As A Third Wildcard Contestant
Bigg Boss 19 में होने जा रही तीसरी धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री, इस कंटेस्टेंट के खुलेंगे राज, पूरी तरह पलट जाएगा गेम

Bigg Boss 19 में होने जा रही तीसरी धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री, इस कंटेस्टेंट के खुलेंगे राज, पूरी तरह पलट जाएगा गेम

संक्षेप: घर में नेहल चुडासमा और बसीर अली के बीच बढ़ती नजदीकियां चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच अब घर में तीसरे वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री की खबर आ रही है। इस कंटेस्टेंट के आने के बाद घर में जो बवाल मचेगा उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं।

Thu, 23 Oct 2025 09:12 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' का घर इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। शो में हर दिन नए-नए मुद्दों को लेकर बवाल होता नजर आ रहा है। हर कोई खुद को घर में सुरक्षित रखने के लिए दूसरे को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। रिश्तों और दोस्ती के नाम पर भी अब बिग बॉस हाउस में गेम शुरू हो गया है। वहीं, अब घर में नेहल चुडासमा और बसीर अली के बीच बढ़ती नजदीकियां चर्चा में बनी हुई है। घरवालों ने भी इन दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाया है। इसी बीच अब घर में तीसरे वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री की खबर आ रही है। इस कंटेस्टेंट के आने के बाद घर में जो बवाल मचेगा उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं।

अब खुलेंगे नेहल के राज

'बिग बॉस 19' को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। BiggBoss_News123 की रिपोर्ट के अनुसार, बिग बॉस शो में नेहल चुडासमा के लिए मुसीबत बनकर के उनके बॉयफ्रेंड की एंट्री होने वाली है। नेहल के बॉयफ्रेंड घर में बतौर तीसरे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करेंगे। फिलहाल इस खबर की आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है। ऐसे में अगर शो में नेहल के बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है तो नेहल के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। उनके कई सीक्रेट रिवील हो सकते हैं। वहीं, नेहल का पूरा का पूरा गेम भी पलट सकता है। फिलहाल अब फैंस को नेहल के बॉयफ्रेंड की एंट्री की इंतजार है। इससे पहले शहबाज बदेशा और मालती चाहर ने बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री कर चुके हैं।

घर में बचे ये कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 से सबसे पहले नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर को बाहर किया गया। उसके बाद आवेज दरबार घर से बाहर हुए। वहीं, बीते दिनों घर से जीशान कादरी भी बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।