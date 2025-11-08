Bigg Boss 19: शो से बाहर होते ही सबसे पहले अपने इस दोस्त को ब्लॉक करेंगी नीलम, नहीं रखेंगी दोस्ती
संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रही नीलम गिरी ने साफ कह दिया है कि शो से बाहर होते ही वो अपने इस सबसे खास दोस्त को ब्लॉक करने वाली हैं। दोनों की दोस्ती अब शो के बाहर नहीं दिखेगी।
बिग बॉस 19 में नजर आ रही नीलम गिरी को शुरू से लेकर अभी तक अपने दोस्तों का समर्थन मिला है। शो में उन्हें बनाए रखने के लिए नीलम बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। नॉमिनेशन में उनके दोस्तों ने उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वहीं तान्या मित्तल ने कई मौकों पर अपनी दोस्त नीलम का साथ दिया। अमाल और शाहबाज भी उनके साथ खड़े रहे। लेकिन अब नीलम ने साफ कर दिया है कि घर से निकलते ही वो सबसे पहले अपने इस खास दोस्त को ब्लॉक करने वाली हैं। ये नाम सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएं।
नीलम इस दोस्त को करेंगी ब्लॉक
कल के एपिसोड में शाहबाज ने नीलम से कहा कि तान्या उनकी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती है। इसके जवाब में नीलम ने कहा कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बस इस घर में हैं तो दोस्त है। इस घर से निकलते ही सबसे पहले उन्हें ब्लॉक कर देंगी। मतलब बिग बॉस के घर में तान्या और नीलम के बीच जो गहरी दोस्ती दिखाई गई थी वो शो के बाहर नहीं दिखने वाली है। नीलम शो से बाहर होते ही सबसे पहले तान्या को ही ब्लॉक करने वाली हैं।
नीलम होंगी एविक्ट
वैसे बता दें, कल के वीकेंड के वार में नीलम गीली एविक्ट होने वाली हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार डबल एविक्शन हुआ है। नीलम के साथ अभिषेक बजाज शो से बाहर हो गए हैं। अभिषेक के एविक्शन से शो देखने वाली ऑडियंस को झटका लगने वाला है। हालांकि, कुछ खबरों के मुताबिक अभिषेक को सीक्रेट रूम में रखा गया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
