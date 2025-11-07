BB 19: 'वो मैरीड है....', नीलम ने कुनिका के कान में बताई तान्या से जुड़ी शॉकिंग बात, लाइवफीड से लीक

संक्षेप: Bigg Boss 19: तान्या मित्तल के बैकग्राउंड और रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बिग बॉस के दर्शक जानना चाहते हैं। हालांकि कहीं से कोई भनक नहीं लग पा रही। अब नीलम ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लोग शॉक्ड हैं।

तान्या मित्तल बिग बॉस 19 सीजन की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट हैं, इस बात में कोई दोराय नहीं। उन्होंने अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बना रखी है कि हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। घर के बाहर से लेकर अंदर तक तान्या मित्तल के बारे में गॉसिप चलती रहती हैं। शो में तान्या अमाल से नजदीकी बनाती दिखीं। असल में उनका बॉयफ्रेंड कौन है यह कोई नहीं जानता। एक एपिसोड में उन्होंने गुंटुवा का जिक्र किया था। अब नीलम ने कुनिका के साथ गॉसिप की तो लोगों को लग रहा है कि तान्या मित्तल का बॉयफ्रेंड शादीशुदा है।

नीलम ने बताया कौन है गुंटुवा तान्या मित्तल ने नीलम गिरि से एक बार कहा था कि गुंटुवा उनका इमैजनरी हसबैंड है। अब लाइव फीड में दिखाया गया कि कुनिका नीलम से पूछती हैं कि गुंटुवा कौन है। लाइव फीड में दिखता है कि कुनिका लेटी होती हैं। नीलम उनके पास बैठी हैं। कुनिका नीलम से पूछती है, कौन है इसका गुंटुवा? नीलम बोलती हैं, नहीं बता सकती। फिर नीलम कान में बोलती हैं, नाम नहीं लूंगी पर मैरीड है। कुनिका चौंकती हैं, मैरीड है? मजेदार बात ये है कि नीलम को लगा कि वह कान में बता रही हैं लेकिन उनकी खुसफुसाहट लाइवफीड में सुनाई दी। इसके बाद कुनिका के लिपसिंक से और क्लियर हो गया।



