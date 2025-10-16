‘बिग बॉस 19’ की नीलम गिरी के छलके आंसू, बोलीं- हमारी शादी के बाद एक दिन भी…
संक्षेप: Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ की नीलम गिरी ने तान्या मित्तल को अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपसी सहमति से तलाक लिया था।
रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ की सदस्य और भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने पहली बार अपने तलाक पर खुलकर बात की है। उन्होंने अपनी दोस्त तान्या मित्तल को बताया कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में नाखुश थीं। शादी के बाद उनकी जिंदगी में ऐसा एक भी दिन नहीं आया था जिस दिन वह किसी बात पर खुश हुई हों। उन्होंने ये भी बताया कि उनका तलाक आपसी सहमति से हुआ था, लेकिन तलाक के फैसले तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल था।
दो वक्त का खाना जुटाना मुश्किल
नीलम ने बताया कि शादी करना उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। आज भी जब वह उस वक्त को याद करती हैं, तो अंदर तक टूट जाती हैं। बात यहीं नहीं रुकी। नीलम ने अपनी स्ट्रगल भरी जिंदगी के बारे में भी बात की। उन्हाेंने बताया कि उनके पापा लकड़ी काटकर-काटकर घर चलाते थे और कई बार दो वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाया करता था।
कौन हैं नीलम गिरी?
नीलम गिरी, भोजपुरी एक्ट्रेस हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मी नीलम पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाया करती थीं। फिर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की नजर उनपर पड़ी और उन्होंने उन्हें स्टार बना दिया। उन्हें नीलम को एक म्यूजिक वीडियो, “धनिया हमार नया बड़ी हो” ऑफर किया, नीलम ने ऑफर एक्सेप्ट किया और फिर वह एक के बाद एक कई म्यूजिक वीडियोज में नजर आईं। इसके अलावा उन्होंने ‘बाबुल’ (2021), ‘इज्जत घर’ (2022), ‘टुन टुन’ (2022) और ‘कलाकंद’ (2022) जैसी फिल्मों में भी काम किया।
