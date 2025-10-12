BB19: 'वीकेंड का वार' में फूट-फूटकर रोईं नीलम, सलमान कराएंगे यह होश उड़ाने वाला टास्क

Bigg Boss 19 Neelam Giri: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का अपकमिंग एपिसोड कंटेस्टेंट नीलम गिरी के लिए मुश्किलों का तूफान लेकर आने वाला है। देखिए शो का नया प्रोमो वीडियो।

Bigg Boss 19 Neelam Giri: बिग बॉस 19 में इस रविवार का 'वीकेंड का वार' काफी दिलचस्प रहने वाला है। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि एक एक्टिविटी के दौरान नीलम गिरी फूट-फूटकर रोने लगेंगी। सलमान खान ने शनिवार के एपिसोड में नीलम को यह रियलिटी चेक दिया था कि कैसे घरवालों को उन्हें किचन में काम करते रहने के आधार पर वोट करना गलत नहीं था। लेकिन सलमान यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। रविवार के एपिसोड में दबंग खान नीलम को इस बात का अहसास करवा देंगे कि कैसे उसने घरवालों के लिए अभी तक जो कुछ भी किया, उसका असल में कोई मोल नहीं है।

तान्या-जीशान ने लिया मृदुल का नाम नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि सलमान खान घरवालों से कहेंगे, "आज के इस टास्क में हम लोगों को देखना है कि इन 7 हफ्तों में कौन सी वो दोस्ती है, जो दोस्ती की लकीर को पार करके चमचागिरी में बदल गई है।" घरवालों को बताया जाता है कि उन्हें घर में एक तरफ रखा कूड़े का ढेर एक विशाल चम्मच से उठाकर उस शख्स के ऊपर डाल देना है, जिसे वो मानते हैं कि वो घर में किसी की चमचागिरी करता रहता है। तान्या मित्तल ने जहां मृदुल का नाम लिया, वहीं जीशान ने भी उन्हीं को निशाना बनाया।

घरवालों ने नीलम को बताया चमची बारी जब अभिषेक बजाज की आई तो उन्होंने नीलम गिरी का नाम ले दिया। इसके बाद तो जैसे नीलम के खिलाफ वोटों की बाढ़ सी आ गई। गौरव खन्ना, फिर फरहाना भट और उसके बाद कुनिका सदानंद समेत कई खिलाड़ियों ने नीलम के खिलाफ वोट किया और उन्हें घर की सबसे बड़ी चमची बताया। कुनिका ने कहा, "मुझे आप चमची लगती हैं क्योंकि आप कभी अपना स्टैंड नहीं लेती हैं।" यह कहते हुए कुनिका ने भी कूड़ा नीलम के ऊपर डाल दिया। यहां तक आते-आते नीलम का धैर्य जवाब दे गया था।