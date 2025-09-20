Bigg Boss 19 Neelam Giri Openly Flirts With Amaal Mallik Singer Composer says ek tarfa pyaar mein hai mai bewkoof nhi एक तरफा प्यार में हैं अमाल मलिक, नीलम गिरी के फ्लर्ट पर बोले- उल्लू नहीं…, Tv Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी खुलेआम अमाल मलिक से फ्लर्ट करती नजर आईं। नीलम के फ्लर्ट पर अमाल मलिक ने जीशान और शहबाज ने बताया कि वो एक तरफा प्यार में हैं। जब नीलम अमाल से फ्लर्ट कर रही होती हैं तो तान्या भी वहीं बैठी होती हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 11:50 AM
बिग बॉस 19 का खेल मजेदार होता जा रहा है। अमाल मलिक, जीशान कादरी, नीलम गिरी और तान्या मित्तल के बीच दोस्ती का बॉन्ड नजर आता है। बीते एपिसोड में नीलम गिरी की मस्ती देखने को मिली। वो जीशान कादरी और तान्या मित्तल के साथ बैठी होती हैं। वहां, से अमाल निकलते हैं तो नीलम कहती हैं कि ये अच्छा लगता है, इसी को पटा लें क्या? इस पर जीशान और तान्या हंसने लगते हैं। नीलम फिर अमाल के साथ फ्लर्ट की बात करती हैं, इसपर जीशान कादरी उन्हें बढ़ावा देते नजर आते हैं।

नीलम का अमाल के साथ फ्लर्ट

एपिसोड में नीलम अमाल संग फ्लर्ट करती नजर आती हैं। अमाल जैसे ही अंदर से बाहर आते हैं वो दौड़कर जाती हैं और अमाल को गले लगा लेती हैं। इसके बाद अमाल जिम एरिया में जाते हैं, नीलम भी वहां पहुंच जाती हैं। इसके बाद, नीलम अमाल से पूछती हैं कि वो कितना किलो वजन उठा रहे हैं। अमाल कहते हैं पहले 15 का सेट, फिर 25 और फिर थर्ड सेट में 40। इसपर नीलम धीरे से जीशान से कहती हैं मेरा तो 60 किलो उठा ही सकता है।

अमाल को पसंद करती हैं नीलम?

नीलम जिस तरह अमाल से फ्लर्ट करती हैं, उस बारे में तान्या, शहबाज और जीशान की बात होती है। शहबाज कहता है कि नीलम उन लोगों को बोल रही है कि मजाक में फ्लर्ट कर रही हैं, लेकिन उसको सच में प्यार हो गया है। नीलम से जीशान और तान्या इस बारे में पूछते भी हैं कि वो मजाक कर रही हैं या वो सच में अमाल को पसंद करती हैं। इसपर नीलम साफ करती हैं कि वो मजाक कर रही हैं।

एक तरफा प्यार में हैं अमाल

नीलम के इस मजाक के बीच तान्या अमाल से पूछती हैं कि वो कमिटेड हैं ना? इसपर अमाल कहते हैं कि वो किसी को पसंद करते हैं, कुछ बोला नहीं है। अमाल कहते हैं कि उनकी तरफ से हां, वहां से क्या है देखेंगे। फिलहाल प्यार एक तरफ है।

नीलम के फ्लर्ट पर क्या बोले अमाल

बाद में, जीशान और शहबाज अमाल को बातते हैं कि नीलम उसे पसंद करती है। अमाल ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि उसको बोलो ये सब नहीं करे। फिर अमाल कहते हैं कि उन्हें कोई पसंद है, वो किसी को उल्लू नहीं बनाते। अमाल कहते हैं कि वो मुख्य द्वार के बाहर उसका इंतजार कर रही है। इसके बाद, अमाल कहते हैं मजाक में कि लड़की (नीलम) बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कुनिका जी का दामाद नहीं बन सकता।

bigg boss Bigg Boss 19

