Bigg Boss 19: फरहाना की बातें सुन फूटा नीलम गिरी का गुस्सा, एक बार फिर खाना बनाने से किया मना

संक्षेप: बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में फरहाना भट्ट और नीलम गिरी के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। वीडियो में देखने को मिला कि नीलम गिरी किचन में खाना बना रही होती हैं। वहीं, फरहाना सोफे पर बैठे नीलम को ताने मार रही होती हैं।

बिग बॉस 19 में हर रोज कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है। अब शो का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में फरहाना भट्ट और नीलम गिरी के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। वीडियो में देखने को मिला कि नीलम किचन में खाना बना रही होगी और फरहाना सोफे पर बैठकर नीलम को ताना मार रही होगी। इस लड़ाई कुनिका सदानंद भी शामिल हो जाएंगी। वो फरहाना पर नाराजगी जाहिर करेंगी।

नीलम और फरहाना की हुई लड़ाई जियो हॉटस्टार के आधिकारिक पेज पर ये प्रोमो शेयर किया गया है। इस प्रोमो के साथ कैप्शन लिखा गया है- खाने पर लड़ाई! नीलम और फरहाना के बीच हुई टकरार और नीलम ने छोड़ दी कुकिंग।

कुनिका पर फरहाना का तंज वीडियो में देखने को मिला कि फरहाना सोफे पर बैठी हुई होती है और कहती है कि कौन हैं कुनिका मैम, क्या उनके बोलने पर चलेंगे। इतने में कुनिका कुछ बोलती हैं। तभी फरहाना कहती हैं कि अपने इशारों पर किचन टीम को नचाइए। जब फरहाना ये बोलती हैं उस वक्त नीलम किचन में खाना बना रही होती है। फरहाना की बात सुनकर नीलम भड़क जाती है।