Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Neelam Giri Farhana Bhatt Major Kitchen Fight New Promo Bhojpuri Actress Looses Cool gets emotional
Bigg Boss 19: फरहाना की बातें सुन फूटा नीलम गिरी का गुस्सा, एक बार फिर खाना बनाने से किया मना

Bigg Boss 19: फरहाना की बातें सुन फूटा नीलम गिरी का गुस्सा, एक बार फिर खाना बनाने से किया मना

संक्षेप: बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में फरहाना भट्ट और नीलम गिरी के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। वीडियो में देखने को मिला कि नीलम गिरी किचन में खाना बना रही होती हैं। वहीं, फरहाना सोफे पर बैठे नीलम को ताने मार रही होती हैं। 

Wed, 22 Oct 2025 08:06 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में हर रोज कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है। अब शो का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में फरहाना भट्ट और नीलम गिरी के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। वीडियो में देखने को मिला कि नीलम किचन में खाना बना रही होगी और फरहाना सोफे पर बैठकर नीलम को ताना मार रही होगी। इस लड़ाई कुनिका सदानंद भी शामिल हो जाएंगी। वो फरहाना पर नाराजगी जाहिर करेंगी।

नीलम और फरहाना की हुई लड़ाई

जियो हॉटस्टार के आधिकारिक पेज पर ये प्रोमो शेयर किया गया है। इस प्रोमो के साथ कैप्शन लिखा गया है- खाने पर लड़ाई! नीलम और फरहाना के बीच हुई टकरार और नीलम ने छोड़ दी कुकिंग।

कुनिका पर फरहाना का तंज

वीडियो में देखने को मिला कि फरहाना सोफे पर बैठी हुई होती है और कहती है कि कौन हैं कुनिका मैम, क्या उनके बोलने पर चलेंगे। इतने में कुनिका कुछ बोलती हैं। तभी फरहाना कहती हैं कि अपने इशारों पर किचन टीम को नचाइए। जब फरहाना ये बोलती हैं उस वक्त नीलम किचन में खाना बना रही होती है। फरहाना की बात सुनकर नीलम भड़क जाती है।

नीलम ने खाना बनाने से किया मना

नीलम इतना ज्यादा भड़क जाती हैं कि वो अपना ऐपरन निकाल देती हैं। वो कहती हैं को वो खाना नहीं बनाएंगी। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब नीलम ने खाना बनाने से मना कियाहै। इससे पहले भी एक टास्क के दौरान नीलम को गौरव की बातें बुरी लग गई थीं तब भी नीलम ने खाना बनाने से मना कर दिया था। इस बात पर वीकेंड के वार पर सलमान खान ने नीलम की क्लास लगाई थी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।