Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Neelam Giri Expressed Love to Amaal Malik before Leaving after Eviction
नीलम गिरी ने जाने से पहले इस कंटेस्टेट से कहा- आई लव यू, तान्या मित्तल के कह दी ऐसी बात

नीलम गिरी ने जाने से पहले इस कंटेस्टेट से कहा- आई लव यू, तान्या मित्तल के कह दी ऐसी बात

संक्षेप: Bigg Boss 19 Neelam Giri: नीलम गिरी का एविक्शन अनाउंस किए जाने के बाद वो सभी घरवालों से मिलीं और फिर जाने से पहले उन्होंने इस कंटेस्टेंट को 'आई लव यू' कह दिया। जानिए कौन था बिग बॉस हाउस का यह खिलाड़ी।

Sun, 9 Nov 2025 11:03 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 के दर्शकों को उस वक्त एक जोर का झटका लगा, जब 'वीकेंड का वार' में एक शॉकिंग एलिमिनेशन के तहत अभिषेक बजाज और नीलम गिरी एक झटके में बाहर हो गए। बिग बॉस हाउस से बाहर जाने से पहले अभिषेक बजाज जहां घरवालों से मिले और अशनूर कौर को हिम्मत दी, वहीं नीलम गिरी को विदा करते हुए अमाल, कुनिका, शहबाज और तान्या मित्तल बहुत भावुक हो गईं। लेकिन नीलम ने एक कंटेस्टेंट के प्रति जाते-जाते प्यार का इजहार कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जाने से पहले नीलम ने कहा लव यू

नीलम गिरी को जिस वक्त कुनिका सदानंद गले लगाकर रो रही थीं, शहबाज जब उनसे मिलकर भावुक हो रहा था। तभी अमाल मलिक ने उन्हें टाइटली हग किया और फिर जाने से पहले नीलम ने उसी चुलबुले यादगार अंदाज में उनसे कहा- आई लव यू। नीलम गिरी को फिर एक बार यूं छेड़ते देखकर अमाल मलिक भावुक हो गए। तान्या मित्तल एविक्शन के वक्त नीलम से मिली नहीं और कोने में जाकर जोर-जोर से रोती रहीं, लेकिन फिर अचानक जब नीलम ने उन्हें नोटिस किया तो आवाज देकर बुलाया।

नीलम ने कही अपने दिल की बात

इसके बाद तान्या मित्तल ने नीलम को गले लगाया और जोर-जोर से रोना शुरू कर दिया। जाने से पहले नीलम से तान्या मित्तल ने कहा कि उनके प्रति उनके इमोशन्स और प्यार सच्चा था। लेकिन नीलम गिरी ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा- बाहर मिलेंगे ना, बाहर बात करेंगे। बता दें कि नीलम गिरी और अभिषेक बजाज का एविक्शन काफी नाटकीय अंदाज में हुआ। सलमान खान ने बताया कि वोटों के चलते गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट हैं। लेकिन अभिषेक, नीलम और अशनूर में कोई बाहर होगा।

वीकेंड का वार में आया यह ट्विस्ट

सलमान खान ने प्रणित मोरे से कहा कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को घर से बेघर होने से बचा सकते हैं। सलमान खान ने कहा कि वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करें क्योंकि उनकी एक गलती के चलते कोई डिजर्विंग खिलाड़ी भी बाहर हो सकता है। सलमान खान के कहने पर प्रणित मोरे ने अशनूर कौर को सुरक्षित किया और नतीजा यह हुआ कि अभिषेक बजाज और नीलम गिरी बेघर हो गए।

ये भी पढ़ें:BB19: ना सीक्रेट रूम, ना कोई ट्विस्ट! अभिषेक बजाज का एविक्शन कन्फर्म!
ये भी पढ़ें:BB: मिड वीक एविक्शन में लगेगा जोर का झटका! खत्म हो सकता है इस कंटेस्टेंट का सफर
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।