नीलम गिरी ने जाने से पहले इस कंटेस्टेट से कहा- आई लव यू, तान्या मित्तल के कह दी ऐसी बात

संक्षेप: Bigg Boss 19 Neelam Giri: नीलम गिरी का एविक्शन अनाउंस किए जाने के बाद वो सभी घरवालों से मिलीं और फिर जाने से पहले उन्होंने इस कंटेस्टेंट को 'आई लव यू' कह दिया। जानिए कौन था बिग बॉस हाउस का यह खिलाड़ी।

बिग बॉस 19 के दर्शकों को उस वक्त एक जोर का झटका लगा, जब 'वीकेंड का वार' में एक शॉकिंग एलिमिनेशन के तहत अभिषेक बजाज और नीलम गिरी एक झटके में बाहर हो गए। बिग बॉस हाउस से बाहर जाने से पहले अभिषेक बजाज जहां घरवालों से मिले और अशनूर कौर को हिम्मत दी, वहीं नीलम गिरी को विदा करते हुए अमाल, कुनिका, शहबाज और तान्या मित्तल बहुत भावुक हो गईं। लेकिन नीलम ने एक कंटेस्टेंट के प्रति जाते-जाते प्यार का इजहार कर दिया।

जाने से पहले नीलम ने कहा लव यू नीलम गिरी को जिस वक्त कुनिका सदानंद गले लगाकर रो रही थीं, शहबाज जब उनसे मिलकर भावुक हो रहा था। तभी अमाल मलिक ने उन्हें टाइटली हग किया और फिर जाने से पहले नीलम ने उसी चुलबुले यादगार अंदाज में उनसे कहा- आई लव यू। नीलम गिरी को फिर एक बार यूं छेड़ते देखकर अमाल मलिक भावुक हो गए। तान्या मित्तल एविक्शन के वक्त नीलम से मिली नहीं और कोने में जाकर जोर-जोर से रोती रहीं, लेकिन फिर अचानक जब नीलम ने उन्हें नोटिस किया तो आवाज देकर बुलाया।

नीलम ने कही अपने दिल की बात इसके बाद तान्या मित्तल ने नीलम को गले लगाया और जोर-जोर से रोना शुरू कर दिया। जाने से पहले नीलम से तान्या मित्तल ने कहा कि उनके प्रति उनके इमोशन्स और प्यार सच्चा था। लेकिन नीलम गिरी ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा- बाहर मिलेंगे ना, बाहर बात करेंगे। बता दें कि नीलम गिरी और अभिषेक बजाज का एविक्शन काफी नाटकीय अंदाज में हुआ। सलमान खान ने बताया कि वोटों के चलते गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट हैं। लेकिन अभिषेक, नीलम और अशनूर में कोई बाहर होगा।