नीलम गिरी ने बताया घर से बेघर होने के तुरंत बाद क्या होता है; 'हमें 10-15 मिनट दिए जाते हैं...'

संक्षेप: Bigg Boss 19 Neelam Giri: बिग बॉस 19 से बाहर हुईं नीलम गिरी ने घर के अंदर अपने बॉन्ड को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जब गेम की शुरुआत हुई तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीलम ने ये भी बताया कि घर से बेघर होने के तुरंत बाद क्या होता है।

बिग बॉस 19 से पिछले हफ्ते डबल एविक्शन में घर से बेघर हुईं नीलम गिरी ने तान्या मित्तल संग अपनी दोस्ती से लेकर अभिषेक बजाज के एविक्शन पर छिड़ी सोशल मीडिया बहस को लेकर बात की। नीलम ने कहा कि जब बिग बॉस 19 की शुरआत हुई थी तो उन्हें खेल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे-जैसे वक्त बीता उन्हें शो में काफी अच्छा लगा। नीलम ने कहा कि शो ने उनकी लाइफ अच्छे के लिए बदल दी है। वहीं, तान्या संग दोस्ती पर नीलम बोलीं कि उन्हें नहीं लगता कि तान्या की वजह से उनके गेम पर असल पड़ा है। उन्होंने कहा कि तान्या को उन्होंने सच्चा दोस्त माना था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अभिषेक के एविक्शन पर क्या बोलीं नीलम स्क्रीन से खास बातचीत में नीलम से अभिषेक बजाज के एविक्शन को लेकर सवाल हुआ। नीलम ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि मेकर्स ने पक्षपात किया है। उन्होंने कहा कि प्रणित अभिषेक को बचा सकते थे, लेकिन वो उस वक्त बहुत प्रेशर में आ गए थे और सही से सोच नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि बिग बॉस ने अभिषेक का एविक्शन प्लान किया था। नीलम ने साफ किया कि ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई स्क्रिप्ट मिलती है। जो दिखाया जा रहा होता है वो सही होता है।

तान्या संग दोस्ती पर क्या बोलीं नीलम तान्या से दोस्ती को लेकर नीलम ने बात की। नीलम ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि तान्या की वजह से मेरे खेल पर असर पड़ा। मैंने उन्हें सच्चा दोस्त माना था। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार खेल खेला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी दोस्ती का एक दूसरे के गेम पर असर पड़ा था।