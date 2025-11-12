Hindustan Hindi News
नीलम गिरी ने बताया घर से बेघर होने के तुरंत बाद क्या होता है; 'हमें 10-15 मिनट दिए जाते हैं...'

नीलम गिरी ने बताया घर से बेघर होने के तुरंत बाद क्या होता है; 'हमें 10-15 मिनट दिए जाते हैं...'

संक्षेप: Bigg Boss 19 Neelam Giri: बिग बॉस 19 से बाहर हुईं नीलम गिरी ने घर के अंदर अपने बॉन्ड को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जब गेम की शुरुआत हुई तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीलम ने ये भी बताया कि घर से बेघर होने के तुरंत बाद क्या होता है। 

Wed, 12 Nov 2025 05:44 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 से पिछले हफ्ते डबल एविक्शन में घर से बेघर हुईं नीलम गिरी ने तान्या मित्तल संग अपनी दोस्ती से लेकर अभिषेक बजाज के एविक्शन पर छिड़ी सोशल मीडिया बहस को लेकर बात की। नीलम ने कहा कि जब बिग बॉस 19 की शुरआत हुई थी तो उन्हें खेल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे-जैसे वक्त बीता उन्हें शो में काफी अच्छा लगा। नीलम ने कहा कि शो ने उनकी लाइफ अच्छे के लिए बदल दी है। वहीं, तान्या संग दोस्ती पर नीलम बोलीं कि उन्हें नहीं लगता कि तान्या की वजह से उनके गेम पर असल पड़ा है। उन्होंने कहा कि तान्या को उन्होंने सच्चा दोस्त माना था।

अभिषेक के एविक्शन पर क्या बोलीं नीलम

स्क्रीन से खास बातचीत में नीलम से अभिषेक बजाज के एविक्शन को लेकर सवाल हुआ। नीलम ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि मेकर्स ने पक्षपात किया है। उन्होंने कहा कि प्रणित अभिषेक को बचा सकते थे, लेकिन वो उस वक्त बहुत प्रेशर में आ गए थे और सही से सोच नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि बिग बॉस ने अभिषेक का एविक्शन प्लान किया था। नीलम ने साफ किया कि ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई स्क्रिप्ट मिलती है। जो दिखाया जा रहा होता है वो सही होता है।

तान्या संग दोस्ती पर क्या बोलीं नीलम

तान्या से दोस्ती को लेकर नीलम ने बात की। नीलम ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि तान्या की वजह से मेरे खेल पर असर पड़ा। मैंने उन्हें सच्चा दोस्त माना था। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार खेल खेला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी दोस्ती का एक दूसरे के गेम पर असर पड़ा था।

घर से बेघर होने के बाद क्या होता है?

?नीलम ने ये भी बताया कि घर से बेघर होने के तुरंत बाद क्या होता है। नीलम ने कहा, एविक्शन के बाद हमें अपना समय इकट्ठा करने और लोगों से मिलने के लिए 10-15 मिनट दिए जाते हैं। उसके बाद हमें घर से जाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद हम ऑफिस में जाकर बैठते हैं जहां बिग बॉस टीम के लोग मिलने आते हैं। 1 घंटे के अंदर हमें हमारा सामान मिल जाता है, उसी रात में हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं।

