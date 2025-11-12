Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 Exclusive: नीलम गिरी ने अमाल मलिक को बताया क्यूट, फरहाना को कहा ‘वैम्प’, इसे दिया रियल का टाइटल

संक्षेप: Bigg Boss 19 Neelam Giri Eviction Interview: ‘बिग बॉस 19’ की नीलम गिरी ने अपनी जर्नी को एक लर्निंग बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने हर कंटेस्टेंट को एक हैशटैग भी डेडिकेट किया है।

Wed, 12 Nov 2025 09:28 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस 19’ से बेघर होने के बाद भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने घर के कंटेस्टेंट्स को एक-एक हैशटैग दिया। उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने सफर और शो से मिली सीख पर खुलकर बात की। शो में अपनी सादगी और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से पहचान बनाने वाली नीलम ने बताया कि बाहर आने के बाद उन्हें लोग बहुत सारा प्यार और सम्मान दे रहे हैं। पढ़िए।

सवाल: ‘बिग बॉस 19’ के घर से बाहर आने के बाद जो प्यार मिल रहा है, उसे देखकर कैसा महसूस हो रहा है?

जवाब: फीलिंग तो बहुत ही अच्छी है। इतना प्यार, इतना सम्मान मिल रहा है… और लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है।

सवाल: आप अपनी बिग बॉस की जर्नी को दो लाइन में कैसे डिफाइन करेंगी?

जवाब: मैंने ‘बिग बॉस’ में दोस्त और रिश्ते कमाए हैं। मैं जैसी गई थी, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर निकली हूं। मेरे लिए शो में जाना ही एक बड़ी अचीवमेंट थी। मैं खुद को अपनी नज़र में विनर मानती हूं।

रैपिड फायर राउंड:

इंटरव्यू के दौरान नीलम से पूछा गया कि वह हर कंटेस्टेंट को एक शब्द में कैसे डिफाइन करेंगी? जवाब देते हुए उन्होंने कुनिका सदानंद को स्मार्ट, गौरव खन्ना को वेरी वेरी स्मार्ट, अमाल मलिक को क्यूट, शहबाज बदेशा को फनी, फरहाना भट्ट को वैम्प, मालती चाहर को कन्फ्यूज्ड, मृदुल तिवारी को इनोसेंट और प्रणित मोरे को रियल कहा।

