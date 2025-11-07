BB19: डबल एविक्शन का शिकार हुए ये दो कंटेस्टेंट, ज्यादा वोटों के बाद भी बाहर हुआ ये मजबूत खिलाड़ी
संक्षेप: 'बिग बॉस 19' शो को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आ रही हैं, जिसे सुनकर आपको तगड़ा झटका लगाने वाला है। शो के दो मजबूत खिलाड़ी डबल एविक्शन का शिकार हो गए हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
Bigg Boss 19: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ये शो लगातार अपने गेम के चलते टीआरपी लिस्ट में भी अपनी जगह बना रहा है। शो को लेकर हर पल नई अपडेट सामने आ रही है। ऐसे में अब शो को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आ रही हैं, जिसे सुनकर आपको तगड़ा झटका लगाने वाला है। शो के दो मजबूत खिलाड़ी डबल एविक्शन का शिकार हो गए हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
डबल एविक्शन का शिकार हुए ये दो कंटेस्टेंट
'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते गौरव खन्ना, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, नीलम गिरी और फरहाना भट्ट नॉमिनेट हुए हैं। ऐसे में अब वीकेंड के वार से पहले नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स में से दो पर गाज गिरी है। realthekhabri की रिपोर्ट के अनुसार, नीलम गिरी और अभिषेक बजाज शो से बाहर हो गए हैं। अभिषेक शुक्रवार के अंतिम वोटिंग ट्रेंड्स में दूसरे नंबर पर चल रहे थे। ऐसे में उनका शो से बाहर होना फैंस के लिए तगड़ा झटका है। हालांकि, नीलम को सबसे कम वोट मिले थे।
अब घर में बचे ये कंटेस्टेंट
बिग बॉस 19 से नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बाहर होने से पहले नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हुए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।
