BB19: गौरव खन्ना वाली गलती कर रहीं नीलम? सलमान खान ने कहा- तान्या के बारे में अमाल ने..

संक्षेप: Bigg Boss 19 Neelam: सलमान खान आज के एपिसोड में नीलम गिरि को लताड़ते दिखेंगे। दरअसल नीलम बीते कुछ हफ्तों से बिना कोई खास मेहनत के शो में आगे बढ़ती जा रही हैं।

Bigg Boss 19: हफ्ते भर बिग बॉस हाउस में चली महाभारत के बाद अब फाइनली वीकेंड आ चुका है और अब सलमान खान करेंगे हिसाब बीते 5 दिनों में हुई घरवालों की गलतियों का। शनिवार का एपिसोड रिलीज हो, उससे पहले मेकर्स ने आज के एपिसोड के प्रोमो वीडियो जारी कर दिए हैं। एक प्रोमो वीडियो में सलमान खान हो नीलम गिरि कि क्लास लगाते देखा जा सकता है। सलमान खान ने नीलम गिरि को दोगली कंटेस्टेंट बताया और चुपचाप आगे बढ़ती जाने के लिए कॉल आउट किया।

गौरव वाली गलती कर रही नीलम? प्रोमो वीडियो में सलमान खान को नीलम से यह कहते हुए देखा जा सकता है कि करीब 11 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बिना अपनी कोई इंडिविजुएलिटी दिखाए हुए लगातार शो में आगे बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि सीजन की शुरुआत में गौरव खन्ना को भी इसी बात के लिए बार-बार सलमान खान ने कॉल आउट किया था, हालांकि गौरव खन्ना ने अपनी गेम सुधारी और पांचवें हफ्ते के बाद ऐसा पिकअप लिया कि बाकी घरवालों के लिए उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया है।