Bigg Boss 19 Neelam Calls Amaal Malik Jeeju Taanya Shehbaaz Did Full Masti BB19: अमाल मलिक को इस कंटेस्टेंट ने बनाया जीजू, बोलीं- मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ ना, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Neelam Calls Amaal Malik Jeeju Taanya Shehbaaz Did Full Masti

BB19: अमाल मलिक को इस कंटेस्टेंट ने बनाया जीजू, बोलीं- मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ ना

Bigg Boss 19 Amaal Malik: अमाल मलिक बिग बॉस हाउस के सबसे पसंदीदा कटेस्टेंट बन चुके हैं। हर कोई उनके इर्द-गिर्द रहकर लाइमलाइट लूटने की कोशिश करता है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 10:27 AM
share Share
Follow Us on
BB19: अमाल मलिक को इस कंटेस्टेंट ने बनाया जीजू, बोलीं- मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ ना

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के मंगलवार के एपिसोड में तान्या मित्तल शाही अंदाज में अपना बर्थडे वीक सेलिब्रेट करती नजर आईं। उन्होंने हाथों में दस्ताने पहने हुए थे और इसी वजह से वह कई काम खुद करने की बजाए किसी और से करवा रही थीं। बात शहबाज के तान्या को खाना खिलाने से शुरु हुई और इसके बाद अमाल, जीशान और नीलम समेत बाकी सभी ने मिलकर इसको मस्ती का जरिया बना लिया। इस बीच जहां अमाल राजा बने वहीं जीशान राजा साहब के पिताजी। शहबाज सेवक बने और नीलम ने तो राजा साहब की साली बनकर महफिल लूट ली।

तान्या का रॉयल हिसाब-किसाब

तान्या ने साफ किया कि उन्होंने ग्लव्स पहने हैं इसलिए वह उनके हाथ से खा रही हैं। जब तान्या बाहर गार्डन एरिया में गईं तो शहबाज पीछे-पीछे उनकी पानी की बोतल और प्लेट लेकर गए। शहबाज ने तान्या को यह कहकर छेड़ना शुरू कर दिया कि महारानी साहिबा पधार रही हैं। खाना खिलाने की बात आई तो शहबाज ने अमाल मलिक को आवाज लगा दी। जब गौरव ने पूछा कि अमाल खाना खिलाएगा? तो तान्या ने हमेशा की तरह बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा और बोलीं- प्लेट यह लेकर आया है, खाना अमाल खिलाएगा फिर पानी यह (जीशान) पिलाएंगे।

जीजू-जीजू कहकर आईं नीलम

इसके बाद तो ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जो काफी देर तक चला। तान्या ने कहा- मेरा बर्थडे वीक है यह। जब अमाल मलिक आए तो शहबाज पीछे-पीछे आए और बोले- राजा जी पधार रहे हैं। इसके बाद अमाल मलिक ने तान्या को खाना खिलाया और शहबाज वहीं खड़े रहकर तकिए से दोनों की हवा करने लगे। शहबाज ने जीशान को महाराजा के पिताजी बता दिया और फिर जीशान ने तान्या को अपने हाथ से पानी पिलाया। इसी बीच नीलम इठलाती हुई आईं और 'जीजू-जीजू' कहते हुए अमाल के बगल में बैठ गईं।

अमाल ने खुद को बक दी गाली

नीलम को ऐसा करते देखकर तान्या अपनी हंसी नहीं रोक सकीं। नीलम ने अमाल से कहा- मुझे भी खिलाइए ना जीजाजी। इस पर अमाल ने खुद ही अपना मजाक बनाते हुए अपने आप को गाली बक ली। वहीं सामने बैठे गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी जोर से हंस पड़े। इस हल्के फुल्के माहौल को घरवालों ने खूब एन्जॉय किया। बता दें बिग बॉस हाउस में तान्या बड़ी-बड़ी बातें बनाने के लिए खूब फेमस हुई हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर ढेरों रील्स बनाई जाती हैं।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।