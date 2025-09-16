Bigg Boss 19 Natalia Janoszek Reveals Who Can Lift the Trophy from this Season Bigg Boss 19: कौन जीत सकता है बिग बॉस का यह सीजन? एविक्ट हो चुकीं इस कंटेस्टेंट ने दिया जवाब, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Natalia Janoszek Reveals Who Can Lift the Trophy from this Season

Bigg Boss 19: कौन जीत सकता है बिग बॉस का यह सीजन? एविक्ट हो चुकीं इस कंटेस्टेंट ने दिया जवाब

Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का कौन सा कंटेस्टेंट फिनाले तक का सफर तय कर पाएगा? किस खिलाड़ी के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है? एविक्ट हो चुकी इस कंटेस्टेंट ने बताया।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 10:45 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: कौन जीत सकता है बिग बॉस का यह सीजन? एविक्ट हो चुकीं इस कंटेस्टेंट ने दिया जवाब

पिछले 'वीकेंड का वार' में डबल एविक्शन के चलते नतालिया और नगमा दोनों को एक साथ घर से बेघर कर दिया गया। बिग बॉस 19 की उस वीकेंड की होस्ट फराह खान ने घरवालों को साफ कहा कि यह आप सभी के लिए एक वेकअप कॉल है। दरअसल गौरव खन्ना और अशनूर कौर जैसे पावरफुल कंटेस्टेंट भी अभी घर में कुछ खास एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। जहां गौरव ज्यादातर घर के दूसरे सदस्यों के साथ आराम फरमाते और गॉसिप्स करते नजर आते हैं, तो वहीं अशनूर भी घर के मुद्दों में उतनी ज्यादा इनवॉल्व नहीं होती हैं।

नतालिया ने बताया कौन जीतेगा?

बिग बॉस हाउस में अभी भी अच्छे खासे कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस के आधार पर अब यह कहा जा सकता है कि कौन से कंटेस्टेंट फिनाले तक पहुंचने का दम रखते हैं। पिछले हफ्ते एविक्ट हुईं नतालिया ने बताया कि वह चाहती हैं, इस सीजन की ट्रॉफी अशनूर, मृदुल या बशीर में कोई जीते नतालिया के मुताबिक ये तीनों ही खिलाड़ी इस सीजन में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि जनता का फैसला कुछ और ही बता रहा है। बता दें कि नतालिया बिग बॉस हाउस में इन तीनों के करीब थीं।

टॉप 5 में किन खिलाड़ियों का नाम

एविक्शन से ठीक पहले मृदुल ने नतालिया से बात की थी और अशनूर से उनकी बात अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके नतालिया को बताने के लिए कहा था। बिग बॉस हाउस में अभी तक जिन खिलाड़ियों का नाम टॉप 5 की लिस्ट में आ रहा है उनमें अभिषेक बजाज नंबर वन पर रहे हैं। लिस्ट में दूसरी जगह बशीर को मिली है और कॉन्ट्रोवर्सी के बाद अब घरवालों को एंटरटेन कर रहीं फरहाना नंबर 3 पर आ गई हैं। घर में बमुश्किल कुछ करते नजर आने वाले गौरव खन्ना को चौथी पोजिशन मिली है, और अमाल मलिक नंबर 5 पर रहे हैं।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।