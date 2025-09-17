Bigg Boss 19: नगमा बोलीं टॉप 6 में पहुंच सकते हैं ये खिलाड़ी, लिस्ट में नहीं है बशीर और अमाल का नाम

Bigg Boss 19 Top 6 Contestants: नगमा मिराजकर ने बताया कि उनके मुताबिक इस सीजन के टॉप 6 खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं। लिस्ट में नगमा ने बशीर, अमाल और कुनिका जैसे खिलाड़ियों का नाम नहीं रखा है।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट रहीं नगमा मिराजकर ने बताया है कि उनके मुताबिक कौन से खिलाड़ी टॉप 6 का हिस्सा बन सकते हैं। आवेद दरबार के साथ बिग बॉस हाउस में दाखिल हुईं नगमा को पिछले हफ्ते बिग बॉस हाउस से एविक्ट कर दिया गया था। यह एक डबल एविक्शन था जिसमें नगमा के साथ-साथ नतालिया को भी बेघर कर दिया गया। एविक्टेड कंटेस्टेंट नगमा के मुताबिक उनके बॉयफ्रेंड आवेद दरबार तो टॉप 6 में पहुंचने का दम रखते ही हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने 5 नाम और भी दिए।

नगमा के मुताबिक सीजन के टॉप 6 कंटेस्टेंट नगमा मिराजकर ने बताया कि उनके मुताबिक प्रणित मोरे, आवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज भी टॉप 6 में शामिल हो सकते हैं। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना जहां अभी तक खास सक्रिय नहीं दिखे हैं, वहीं प्रणित मोरे भी ज्यादातर वक्त दूसरों के मुद्दों में लाइमलाइट ढूंढते नजर आए हैं। हालांकि अभिषेक बजाज, आवेज दरबार और अशनूर कौर समेत मृदुल तिवारी ने अलग-अलग वजहों से काफी लाइमलाइट ली है और दर्शकों का काफी मनोरंजन किया है।