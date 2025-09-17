Bigg Boss 19 Nagma Mirajkar Reacts To Awez Darbar Cheating Rumours Not The Need Of Hour Bigg Boss 19 : आवेज दरबार पर लगे चीटिंग आरोप पर नगमा मिराजकर बोलीं- मैं फिलहाल इस पर..., Tv Hindi News - Hindustan
Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 07:25 AM
बिग बॉस 19 में नगमा मिरजाकर अपने बॉयफ्रेंड आवेज दरबार के साथ शो में गई थीं। शो में आवेज ने नगमा को प्रपोज भी किया था। हालांकि आवेज पर चीटिंग के भी कई आरोप लगे हैं और अब शो से बाहर आने के बाद नगमा ने आवेज के खिलाफ बोलने वालों को अपना जवाब दिया है। नगमा का कहना है कि अगले साल वह आवेज से शादी करेंगी।

आवेज को लेकर क्या है फीलिंग

पिंकविला से बात करते हुए नगमा ने कहा, 'देखो, मैं बस यही कहूंगी कि आवेज और मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी क्लीयर हैं। बिग बॉस में आने से पहले हमने बात की थी और डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे।' नगमा ने आगे कहा, 'मेरा फोकस सिर्फ अभी उन्हें सपोर्ट करने में हैं। मैं उनके साथ हूं और सब एक पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ रही हूं। मैं फिलहाल जो बाकी खबरें आ रही हैं उस पर फोकस नहीं कर रही हूं क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है। मैं उनसे शादी करने का इंतजार कर रही हूं। मेरी पूरी एनर्जी उस पर फोकस है।'

शादी की प्लानिंग

शादी की प्लानिंग को लेकर नगमा ने बताया कि दोनों अगले साल शादी करने का प्लान कर रहे हैं। वह बोलीं, 'मुझे लगता है हम अगले साल के फर्स्ट हाफ में शादी करेंगे। बिग बॉस दिसंबर तक होने वाला है और मैं चाहती हूं कि आवेज फाइनल्स तक पहुंचे। मैं नहीं चाहती कि वह जल्द वापस आएं और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। मैं चाहती हूं कि वह अपने गेम पर फोकस करें और याद रखें कि मैं उसका बाहर इंतजार कर रही हूं।'

आवेज फेक नहीं

नगमा से आगे पूछा गया कि लोग आवेज को ट्रोल कर रहे हैं जो उन्होंने आपकी चीजों को रखा है और उन्हें फेक बता रहे हैं। नगमा ने इस पर कहा, 'नहीं...नहीं, ये फेक नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने ऐसा किया होगा क्योंकि नंबर 1 वह मुझे मिस कर रहे हैं और नंबर 2 उन्हें उस चीज की जरूरत होगी। मेरे पास एक बॉक्स था जिसमें मैंने सारे टॉयलेट्रीज और स्किनकेयर रखा था। मैं उनका भी हर दिन स्किनकेयर करती थी, सोने से पहले और उठने के बाद। इसमें कुछ फेक नहीं है।'

बता दें कि शो में बशीर और अमाल मलिक ने यह दावा किया था कि आवेज शो के बाहर कई लड़कियों के साथ बात करते थे। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस शुभी जोशी ने भी दावा किया है कि आवेज उनके साथ 2 टाइमिंग कर रहे थे।

