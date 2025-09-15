Bigg Boss 19: नगमा के बेघर होते ही इमोशनल हुए आवेज दरबार, गर्लफ्रेंड ने जाते-जाते कही ये बात, सुनकर हुए खुश

नगमा के जाने से आवेज दरबार को काफी बुरा लगा और दोनों वीकेंड का वार में काफी इमोशनल भी हुए। वहीं, घर से बाहर जाने से पहले अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनकर उनके फैंस खुश हो जाएंगे।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट इस वक्त काफी बढ़ी हुई है। शो में कंटेस्टेंट कब क्या नया रंग दिखा दें किसी को नहीं पता। एक तरफ जहां शो के कई कंटेस्टेंट खुलकर खेल रहे हैं तो वहीं, कई ऐसे हैं जो शांत रहकर अपना गेम प्ले कर रहे हैं। ऐसे में बिग बॉस के तीसरे हफ्ते शो में डबल एविक्शन हुआ जो काफी शॉकिंग रहा। शो से दो कंटेस्टेंट नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर घर से बेघर हुईं। नगमा के जाने से आवेज दरबार को काफी बुरा लगा और दोनों वीकेंड का वार में काफी इमोशनल भी हुए। वहीं, घर से बाहर जाने से पहले अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनकर उनके फैंस खुश हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या?

क्या बिग बॉस के बाद अब शादी करेंगे नगमा और आवेज 'बिग बॉस 19' में तीसरे हफ्ते ही नगमा मिराजकर का सफर शो से हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गया है। नगमा के जाने से आवेज दरबार खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाए। आवेज और नगमा काफी रोए और उन्हें इमोशनल होता देख फैंस और घरवाले सभी दुखी थे। जाते-जाते नगमा ने आवेज को ऐसी बात कही, जिसे सुनकर वो यकीनन बेहद खुश हुए होंगे। नगमा ने कहा कि अब वो बाहर जाकर शादी की तैयारी करती हूं। जी हां, नगमा और आवेज जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस बात से दोनों के फैंस काफी खुश हैं। सभी को उनका निकाह में कबूल है बोलते हुए देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं।