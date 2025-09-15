Bigg Boss 19 Nagma Mirajkar evicted from salman khan show Now She start wedding preparation With Awez Darbar Bigg Boss 19: नगमा के बेघर होते ही इमोशनल हुए आवेज दरबार, गर्लफ्रेंड ने जाते-जाते कही ये बात, सुनकर हुए खुश, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Nagma Mirajkar evicted from salman khan show Now She start wedding preparation With Awez Darbar

Bigg Boss 19: नगमा के बेघर होते ही इमोशनल हुए आवेज दरबार, गर्लफ्रेंड ने जाते-जाते कही ये बात, सुनकर हुए खुश

नगमा के जाने से आवेज दरबार को काफी बुरा लगा और दोनों वीकेंड का वार में काफी इमोशनल भी हुए। वहीं, घर से बाहर जाने से पहले अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनकर उनके फैंस खुश हो जाएंगे।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 02:48 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: नगमा के बेघर होते ही इमोशनल हुए आवेज दरबार, गर्लफ्रेंड ने जाते-जाते कही ये बात, सुनकर हुए खुश

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट इस वक्त काफी बढ़ी हुई है। शो में कंटेस्टेंट कब क्या नया रंग दिखा दें किसी को नहीं पता। एक तरफ जहां शो के कई कंटेस्टेंट खुलकर खेल रहे हैं तो वहीं, कई ऐसे हैं जो शांत रहकर अपना गेम प्ले कर रहे हैं। ऐसे में बिग बॉस के तीसरे हफ्ते शो में डबल एविक्शन हुआ जो काफी शॉकिंग रहा। शो से दो कंटेस्टेंट नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर घर से बेघर हुईं। नगमा के जाने से आवेज दरबार को काफी बुरा लगा और दोनों वीकेंड का वार में काफी इमोशनल भी हुए। वहीं, घर से बाहर जाने से पहले अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनकर उनके फैंस खुश हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या?

क्या बिग बॉस के बाद अब शादी करेंगे नगमा और आवेज

'बिग बॉस 19' में तीसरे हफ्ते ही नगमा मिराजकर का सफर शो से हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गया है। नगमा के जाने से आवेज दरबार खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाए। आवेज और नगमा काफी रोए और उन्हें इमोशनल होता देख फैंस और घरवाले सभी दुखी थे। जाते-जाते नगमा ने आवेज को ऐसी बात कही, जिसे सुनकर वो यकीनन बेहद खुश हुए होंगे। नगमा ने कहा कि अब वो बाहर जाकर शादी की तैयारी करती हूं। जी हां, नगमा और आवेज जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस बात से दोनों के फैंस काफी खुश हैं। सभी को उनका निकाह में कबूल है बोलते हुए देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं।

बिग बॉस 19 में बचे इतने कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 से नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर के घर से बेघर होने के बाद अब फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अवेज दरबार, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा घर में बचे हैं।

Bigg Boss 19 Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।