Bigg Boss 19 Nagma Mirajkar Apologises After Exit From Show Says Was Not At My Best Bigg Boss 19 : शो से बाहर होने के बाद नगमा मिराजकर ने मांगी माफी, कहा- कभी नहीं सोचा कि..., Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Nagma Mirajkar Apologises After Exit From Show Says Was Not At My Best

Bigg Boss 19 : शो से बाहर होने के बाद नगमा मिराजकर ने मांगी माफी, कहा- कभी नहीं सोचा कि...

नगमा मिराजकर और आवेज दरबार साथ में बिग बॉस के घर में गए। हालांकि नगमा का सफर जल्दी खत्म हो गया। शो से बाहर आने के बाद अब नगमा ने अब सोशल मीडिया पर एक स्पेशल एंड इमोशनल पोस्ट किया है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:20 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19 : शो से बाहर होने के बाद नगमा मिराजकर ने मांगी माफी, कहा- कभी नहीं सोचा कि...

बिग बॉस 19 से नगमा मिराजकर हाल ही में बाहर हुई हैं। नगमा के बाहर होने से वह और आवेज दरबार काफी दुखी हैं। दोनों काफी इमोशनल हो गए थे। वहीं अब बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद नगमा ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है। उन्होंने शो और आवेज को लेकर अपने दिल की बात कही है। नगमा ने इसके अलावा अपने फैंस से माफी भी मांगी है और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी बाहर हो जाएंगी।

क्यों मांगी माफी

नगमा ने आवेज के साथ वीडियो शेयर कर लिखा, 'कि दिल अभी भरा नहीं, मैंने कभी नहीं सेचा था कि मैं जल्दी बाहर हो जाऊंगी। मैं अपने फैंस से माफी मांगती हूं अगर मैंने उन्हें निराश किया होगा। मैं अपनी हेल्थ में बेस्ट नहीं थी। मैंने खुद को लेकर काफी डिस्कवर किया है। इन सीख को मैं अपने साथ रखूंगी हमेशा। इस जर्नी का हिस्सा होगा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मौका है और इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी।'

नगमा ने आखिर में लिखा, 'हर हंसी, हर आंसू, हर चुप्पी और हर याद मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी। मैं उस घर के अंदर रहने की फीलिंग को काफी मिस करूंगी। अब मेरी जर्नी जो यहां खत्म हो गई है, मेरा दिल अब भी घर के अंदर है और उन लोगों के पास जिन्हें मैंने प्यार किया और उनकी रिस्पेक्ट की। मैं अपने प्यार आवेज को सपोर्ट करूंगी और उन्हें शाइन होते हुए देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं।'

नगमा ने लिखा ये एंड नहीं

आखिर में नगमा ने लिखा, यह एंड नहीं है। यह चैप्टर है जो हमेशा मेरा फेवरेट रहेगा। थैंक्यू सबको जिन्होंने मुझे प्यार भेजा। ये जर्नी मेरी थी, लेकिन आपने ऐसा महसूस करवाया कि ये हमारी थी। मैं सभी एडिट्स को देखकर इमोशनल हूं।

बता दें कि नगमा को आवेज ने शो में कुछ दिनों पहले ही प्रपोज किया था। वहीं नगमा ने भी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। हालांकि बशीर और अमाल मलिक का दावा है कि आवेज कई लड़कियों से बात करते हैं।

Bigg Boss 19 Awez Darbar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।