Bigg Boss 19 : शो से बाहर होने के बाद नगमा मिराजकर ने मांगी माफी, कहा- कभी नहीं सोचा कि...
नगमा मिराजकर और आवेज दरबार साथ में बिग बॉस के घर में गए। हालांकि नगमा का सफर जल्दी खत्म हो गया। शो से बाहर आने के बाद अब नगमा ने अब सोशल मीडिया पर एक स्पेशल एंड इमोशनल पोस्ट किया है।
बिग बॉस 19 से नगमा मिराजकर हाल ही में बाहर हुई हैं। नगमा के बाहर होने से वह और आवेज दरबार काफी दुखी हैं। दोनों काफी इमोशनल हो गए थे। वहीं अब बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद नगमा ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है। उन्होंने शो और आवेज को लेकर अपने दिल की बात कही है। नगमा ने इसके अलावा अपने फैंस से माफी भी मांगी है और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी बाहर हो जाएंगी।
क्यों मांगी माफी
नगमा ने आवेज के साथ वीडियो शेयर कर लिखा, 'कि दिल अभी भरा नहीं, मैंने कभी नहीं सेचा था कि मैं जल्दी बाहर हो जाऊंगी। मैं अपने फैंस से माफी मांगती हूं अगर मैंने उन्हें निराश किया होगा। मैं अपनी हेल्थ में बेस्ट नहीं थी। मैंने खुद को लेकर काफी डिस्कवर किया है। इन सीख को मैं अपने साथ रखूंगी हमेशा। इस जर्नी का हिस्सा होगा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मौका है और इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी।'
नगमा ने आखिर में लिखा, 'हर हंसी, हर आंसू, हर चुप्पी और हर याद मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी। मैं उस घर के अंदर रहने की फीलिंग को काफी मिस करूंगी। अब मेरी जर्नी जो यहां खत्म हो गई है, मेरा दिल अब भी घर के अंदर है और उन लोगों के पास जिन्हें मैंने प्यार किया और उनकी रिस्पेक्ट की। मैं अपने प्यार आवेज को सपोर्ट करूंगी और उन्हें शाइन होते हुए देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं।'
नगमा ने लिखा ये एंड नहीं
आखिर में नगमा ने लिखा, यह एंड नहीं है। यह चैप्टर है जो हमेशा मेरा फेवरेट रहेगा। थैंक्यू सबको जिन्होंने मुझे प्यार भेजा। ये जर्नी मेरी थी, लेकिन आपने ऐसा महसूस करवाया कि ये हमारी थी। मैं सभी एडिट्स को देखकर इमोशनल हूं।
बता दें कि नगमा को आवेज ने शो में कुछ दिनों पहले ही प्रपोज किया था। वहीं नगमा ने भी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। हालांकि बशीर और अमाल मलिक का दावा है कि आवेज कई लड़कियों से बात करते हैं।
