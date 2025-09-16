Bigg Boss 19 Mridul tiwari told gaurav khanna that Tanya mittal is fake and his friend warned him about her Bigg Boss 19: मृदुल ने गौरव को बताईं तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड की बातें, बोले- उसने मुझसे कहा था…, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: मृदुल ने गौरव को बताईं तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड की बातें, बोले- उसने मुझसे कहा था…

Bigg Boss 19: मृदुल तिवारी ने गौरव खन्ना को बताया कि उनका दोस्त कुछ समय के लिए तान्या मित्तल का बॉयफ्रेंड था और उसने उनसे कहा था कि तान्या बहुत फेक है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 09:15 AM
रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के सदस्य गौरव खन्ना, तान्या मित्तल की बातों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। वे तान्या से उनके बारे में पूछ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तान्या जो अपने बारे में बताती है वो सच है या झूठ। इसी बीच, मृदुल तिवारी ने उन्हें वो बातें बताईं जो उनके दोस्त ने उन्हें तान्या के बारे में बताई थीं। मृदुल ने दावा किया है कि उनका वो दोस्त कुछ समय के लिए तान्या का बॉयफ्रेंड रह चुका है।

मृदुल ने तान्या को कहा फेक

मृदुल ने गौरव से बोला, “मेरे से जो एक लड़के ने बाहर कहा वो सुनो।” गौरव बोले, “हम्म!” मृदुल ने कहा, “वो ये कह रहा था कि भाई वहां एक लड़की आएगी, तान्या, इतनी फेक है। मैंने कहा, ‘यार, तू ऐसा क्यों बोल रहा है?’ तो बोला, ‘मैं जानता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। उसकी बातें तुझे बहुत बड़ी-बड़ी लगेंगी। वो कहीं से भी निकलती है ना तो झूठ में हाथ हिलाती है ताकि लोगों को लगे कि कोई उसे बुला रहा है, लेकिन कोई होता नहीं है।’ समझ रहे हो ना क्या चीज? उसको कैसे पता?”

गौरव ने मृदुल से पूछे सवाल

गौरव ने मृदुल से पूछा, “उस लड़के को कैसे पता? मतलब उसने स्टडी किया है क्या?” मृदुल बोले, “वो खास था।” गौरव बोले, “मतलब तेरे को सही बोलेगा।” मृदुल बोले, “इसका बॉयफ्रेंड था। मतलब कुछ दिन था और थोड़े दिन के लिए ही आया था। उसकी डीप बातें हुई है इससे।” यहां देखिए वीडियो।

