क्या बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल के बारे में रिसर्च करके गए थे मृदुल तिवारी? बोले- 'सबके नाम पहले से ही…'

संक्षेप: Bigg Boss 19 Mridul Tiwari: बिग बॉस 19 के घर से बाहर होने के बाद मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि वो तान्या मित्तल को पहले से जानते थे या नहीं। साथ ही उन्होंने बताया कि क्या उन्होंने तान्या के बारे में रिसर्च की थी?

बिग बॉस 19 के घर से कंटेंट क्रिएटर मृदुल तिवारी बाहर आ चुके हैं। मृदुल के एविक्शन को बहुत से लोग अनफेयर बता रहे हैं। घर से बाहर आने के बाद मृदुल तिवारी घर से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में बात भी कर रहे हैं। अब मृदुल ने बताया है कि क्या वो तान्या मित्तल के बारे में पहले से ही जानते थे? क्या वो तान्या मित्तल के बारे में रिसर्च कर के घर में गए थे? इस सवाल पर मृदुल ने साफ किया कि वो तान्या के बारे में रिसर्च करके नहीं गए थे।

तान्या के बारे में रिसर्च करके गए थे मृदुल तिवारी? Viral bollywood के इंस्टा पेज पर मृदुल तिवारी का एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में मृदुल तिवारी कहते नजर आ रहे हैं कि वो तान्या मित्तल के बारे में रिसर्च करके नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि हर एरिया को जोनर होता है…जहां-जहां दूसरे लोगों की रील चलती है। हमारी फीड में कभी-कभी आ जाती थी कि बकलावा को लेकर तो हम बकलावा पर बात कर लेते थे, और सबके पास वो कहीं न कहीं बकलावा वाली रील से ही फेमस हुई हैं। मृदुल ने कहा कि बकलावा की रील आती थी तो वो देखते थे।

बकलावा रील की वजह से तान्या को पहचानते थे मृदुल इसके बाद मृदुल तिवारी ने कहा, “तो जब मैं घर में गया तो वो मुझे दिखीं तो मैंने कहा हाय बकलावा…तो मैंने ऐसे करके शुरुआत की थी।” इसके अलावा, मृदुल ने कहा कि जब वो बिग बॉस में जाने वाले थे तो सबके नाम पहले से ही वायरल हो रहे थे…तो चीजें आती रहती थीं। कोई बोला कि मेरी एक दोस्त है वो जा रही है, ये है वो है। ऐसी ही कुछ चीजें थीं।