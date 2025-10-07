Bigg Boss 19 Mridul Tiwari roast Tanya Mittal during task she cried Bigg Boss 19: तान्या मित्तल से बोले मृदुल तिवारी- ये मंदिर में आशीर्वाद नहीं, सिम्पथी लेने जाती है, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: तान्या मित्तल से बोले मृदुल तिवारी- ये मंदिर में आशीर्वाद नहीं, सिम्पथी लेने जाती है

Bigg Boss 19 Mridul Tiwari vs Tanya Mittal: टास्क के दौरान मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तान्या मंदिर में आशीर्वाद लेने नहीं जाती हैं। वह मंदिर में सिम्पथी लेने जाती हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 09:52 PM
‘बिग बॉस 19’ के घर में इस वक्त नॉमिनेशन टास्क चल रहा है, और माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। टास्क के दौरान घरवालों को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। दोनों ग्रुप्स के सदस्यों को फरहाना भट्ट और मालती चहर के सामने यह बताना होता है कि वे किसे बचाना चाहते हैं और किसे नॉमिनेट करना चाहिए। इसी दौरान तान्या मित्तल और मृदुल तिवारी के बीच जमकर भिड़ंत हो गई।

तान्या ने मृदुल पर निशाना साधते हुए कहा, “पहले ही हफ्ते में इसने लड़कियों को ‘बाबू’ बोलना शुरू कर दिया था। जब मैंने इसे रोका तो इसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो मंदिर में जाकर बैठो।”

मृदुल ने पलटवार करते हुए कहा, “ये लड़की इतनी फर्जी है कि इसका किसी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं। इसमें तमीज़ नाम की चीज नहीं है। इसे सिर्फ सिम्पथी कार्ड खेलना आता है। ये मुझे सिखाएगी कि मैं लड़कियों की इज्जत करता हूं या नहीं करता हूं? इसी घर में सब लड़कियों से पूछ लो, मैंने किसकी बेइज्जती की है? और रही बात ‘बाबू’ की, तो हमारे यहां जिससे भी प्यार करते हैं चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बहन हो या गर्लफ्रेंड सबको ‘बाबू’ ही कहते हैं।”

तान्या ने जवाब में कहा, “ये लड़का झूठा है।” इस पर मृदुल भड़क उठे और बोले, “ये मंदिर में आशीर्वाद लेने नहीं, सिम्पथी लेने जाती है। बार-बार कहती है, मंदिर जाती हूं, मंदिर जाती हूं — हम भी मंदिर जाते हैं। हमारे दिल में भगवान हैं। हम भी भगवान के भक्त हैं। ये सिर्फ फुटेज खाती है और कुछ नहीं।”

इस पूरे ड्रामे के बाद मालती चहर ने फैसला सुनाते हुए तान्या को स्विमिंग पूल में फेंक दिया और मृदुल के ग्रुप को नॉमिनेशन से बचा लिया।

