Bigg Boss 19: जब घर से बेघर हो रहे थे मृदुल, गौरव खन्ना ने दी थी अपनी ये खास चीज, कहा-'हमेशा पास रखूंगा...'

संक्षेप: मृदुल के बेघर होने पर सबसे ज्यादा उनके करीबी 'बड़े भैया' यानी गौरव खन्ना को दुख हुआ था। गौरव, मृदुल के लिए रो पड़े थे। ऐसे में अब मृदुल ने बहार आने के बाद बताया कि गौरव ने उन्हें एक खास चीज दी थी, जिसे उन्होंने बहुत संभाल कर रखा है।

Sat, 15 Nov 2025 04:54 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में अब बस तीन हफ्ते ही बचे हैं। फिनाले से पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृदुल तिवारी को मिड वीक में बाहर कर दिया गया। मृदुल के एविक्शन से फैंस काफी नाराज हैं। वहीं, अब मृदुल ने भी मीडिया के सामने आकर इशारों-इशारों में मेकर्स को लेकर अपनी भड़ास निकाली। मृदुल के बेघर होने पर सबसे ज्यादा उनके करीबी 'बड़े भैया' यानी गौरव खन्ना को दुख हुआ था। गौरव, मृदुल के लिए रो पड़े थे। ऐसे में अब मृदुल ने बहार आने के बाद बताया कि गौरव ने उन्हें एक खास चीज दी थी, जिसे उन्होंने बहुत संभाल कर रखा है।

गौरव ने मृदुल को निशानी

दरअसल, जिस वक्त मृदुल तिवारी को एविक्ट किया गया पूरा घर मृदुल के लिए रोया, पर गौरव का दिल बुरी तरह टूट गया था। वह और मृदुल तिवारी काफी देर तक एक-दूसरे को कसकर गले लगाए रहे। जब मृदुल घर से जा रहे थे, तो गौरव खन्ना ने उन्हें एक चीज दी थी। बहुत से दर्शकों को लगा कि वह रिंग थी। ऐसे में 'इंस्टेंट बॉलीवुड' से बातचीत में मृदुल ने बताया कि गौरव भाई ने उन्हें जो चीज दी, उसे उन्होंने उनके नाम से पैक करके रख दिया है। वह उनके लिए गौरव की निशानी रहेगी।

आखिर वो क्या चीज थी जो गौरव ने दिया

इंटरव्यू के दौरान मृदुल तिवारी ने गौरव द्वारा दी गई खास चीज के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या चीज है वो। रिंग नहीं थी वो। गौरव भाई इलायची खाते रहते हैं हमेशा। उनकी जेब में पड़ी थी, तो कहते कि अभी और तो कुछ है नहीं मेरे पास देने के लिए, तो ये इलायची ले जा। वो इलायची मैंने अब भी संभाल कर रखी है। और पैक कर दिया है कि गौरव भाई की निशानी बिग बॉस की रहेगी मेरे पास।'

