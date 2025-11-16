Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: शो से बाहर होते ही अभिषेक नहीं, नीलम से मिलने पहुंचे मृदुल तिवारी, दोनों मिले गले

संक्षेप: बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी और नीलम गिरी शो से बाहर होने के बाद पहली बार मुलाकात करते नजर आए हैं। मृदुल, नीलम के घर उनसे मिलने पहुंचे हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Sun, 16 Nov 2025 02:35 PM
बिग बॉस 19 में नजर आए यूट्यूबर मृदुल तिवारी और एक्ट्रेस नीलम गिरी को ऑडियंस ने पसंद किया गया था। फिनाले के इतने नजदीक पहुंचने के बाद नीलम को जनता से सबसे कम वोट्स मिलने के कारण और मृदुल को घर में आई ऑडियंस के वोट्स की कमी की वजह से एविक्ट होना पड़ा था। अब शो से निकलने के बाद मृदुल ने सबसे पहले नीलम से मुलाकत की। मृदुल, नीलम से मिलने उनके घर पहुंचे। ये मुलाकात मुंबई में हुई है।

नीलम के घर पहुंचे मृदुल

वीडियो में देखा जा सकता है कि मृदुल शो में बनीं बहन नीलम के घर पहुंचते हैं। उन्हें गले लगाते हैं और फिर उनके घर को नमन करते हैं। इस दौरान मृदुल ने बताया कि उन्हें अभिषेक, आवेज, नतालिया के मैसेज आए थे। लेकिन वो सबसे पहले नीलम से मिलने पहुंचे। अब ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले अभिषेक बजाज, मृदुल, आवेज की मुलाकात हो सकती है। शो में रहने के दौरान नीलम और मृदुल को कई मौकों पर लड़ाई करते देखा गया था। दोनों में खास रिश्ता दिखा नहीं। लेकिन अब शो के बाद पुरानी दुश्मनी भुलाकर अब एक साथ नजर आ रहे हैं।

फैमिली वीक

बिग बॉस 19 का ये हफ्ता कंटेस्टेंट के परिवार वालों नाम रहने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैमिली वीक होगा जिसमें बचे हुए सभी कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने उनके परिवार से सदस्य आने वाले हैं। बताया जा रहा है गौरव खन्ना के लिए उनकी पत्नी आकांक्षा, तान्या मित्तल के भाई शो का हिस्सा बनने वाले हैं। ये एपिसोड खास होने वाला है।

