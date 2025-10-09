Bigg Boss 19: इस कंटेस्टेंट से भिड़ना मालती को पड़ा भारी, एक मिनट में निकाली हेकड़ी, कहा- 'इतनी बुरी गाली...'

मालती चाहर के आने के बाद अब घर के अंदर के रिश्तों पर भी असर पड़ता दिख रह रहा है। मालती हर किसी को से पंगा लेती नजर आ रही हैं, लेकिन बीते दिनों घर के एक सदस्य से झगड़ा करना मालती को भारी पड़ गया।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियों में है। इस शो को लेकर ऑडियंस के बीच काफी क्रेज बना हुआ है। 'बिग बॉस 19' का घर पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका है। कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं, मालती चाहर के आने के बाद अब घर के अंदर के रिश्तों पर भी असर पड़ता दिख रह रहा है। मालती हर किसी को से पंगा लेती नजर आ रही हैं, लेकिन बीते दिनों घर के एक सदस्य से झगड़ा करना मालती को भारी पड़ गया। उसने मालती को जमकर सुनाया।

इस कंटेस्टेंट से भिड़ी मालती 'बिग बॉस 19' शो का नया प्रोमो सामने आया है, जो काफी धमाकेदार है। इस प्रोमो में मालती चाहर फिर से घरवालों से लड़ती नजर आ रही हैं। प्रोमो में आप देख सकते हैं कि मृदुल, मालती से कहते हैं कि मैंने अब तक किसी को फालतू शब्द नहीं बोले। इस पर मालती चिल्लाते हुए कहती हैं कि पागल हे जब बोलना था तब तो बोला नहीं, अब बाले रहा है। इसके बाद मृदुल ने कहा कि मैंने सोचा मैं इसके इतनी बुरी गाली दे दूंगा कि शर्म आ जाएगी इसको। ये सुनते ही मालती भड़क जाती हैं। मालती ने मृदुल को जैसे ही पागल कहा वो बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं। मृदुल कहते हैं हां पागल हूं मैं तेरे जैसों को बेच दूंगा एक मिनट में। इस प्रोमो में क्लियर है कि घर का पूरा माहौल मालती के आने के बाद और भी ज्यादा बिगड़ चुका है।