Bigg Boss 19: इस कंटेस्टेंट से भिड़ना मालती को पड़ा भारी, एक मिनट में निकाली हेकड़ी, कहा- 'इतनी बुरी गाली...'

मालती चाहर के आने के बाद अब घर के अंदर के रिश्तों पर भी असर पड़ता दिख रह रहा है। मालती हर किसी को से पंगा लेती नजर आ रही हैं, लेकिन बीते दिनों घर के एक सदस्य से झगड़ा करना मालती को भारी पड़ गया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 09:28 AM
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियों में है। इस शो को लेकर ऑडियंस के बीच काफी क्रेज बना हुआ है। 'बिग बॉस 19' का घर पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका है। कंटेस्टेंट के बीच जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं, मालती चाहर के आने के बाद अब घर के अंदर के रिश्तों पर भी असर पड़ता दिख रह रहा है। मालती हर किसी को से पंगा लेती नजर आ रही हैं, लेकिन बीते दिनों घर के एक सदस्य से झगड़ा करना मालती को भारी पड़ गया। उसने मालती को जमकर सुनाया।

इस कंटेस्टेंट से भिड़ी मालती

'बिग बॉस 19' शो का नया प्रोमो सामने आया है, जो काफी धमाकेदार है। इस प्रोमो में मालती चाहर फिर से घरवालों से लड़ती नजर आ रही हैं। प्रोमो में आप देख सकते हैं कि मृदुल, मालती से कहते हैं कि मैंने अब तक किसी को फालतू शब्द नहीं बोले। इस पर मालती चिल्लाते हुए कहती हैं कि पागल हे जब बोलना था तब तो बोला नहीं, अब बाले रहा है। इसके बाद मृदुल ने कहा कि मैंने सोचा मैं इसके इतनी बुरी गाली दे दूंगा कि शर्म आ जाएगी इसको। ये सुनते ही मालती भड़क जाती हैं। मालती ने मृदुल को जैसे ही पागल कहा वो बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं। मृदुल कहते हैं हां पागल हूं मैं तेरे जैसों को बेच दूंगा एक मिनट में। इस प्रोमो में क्लियर है कि घर का पूरा माहौल मालती के आने के बाद और भी ज्यादा बिगड़ चुका है।

मालती ने किया था तान्या को एक्सपोज्ड

बता दें कि हाल में 'बिग बॉस 19' एपिसोड में दिखाया गया था कि मालती ने तान्या मित्तल को एक्सपोज्ड करते हुए बाहर उनके बारे में हो रहे चर्चे और मीम्स के बारे में बताया था। इसके अलावा उन्हें नॉमिनेशन टास्क में स्विमिंग पुल में धक्का दिया। तान्या और मालती के बीच की बहस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई।

