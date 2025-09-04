Bigg Boss 19: कैप्टेंसी टास्क में भिड़े अभिषेक-बसीर, धक्का-मुक्की में इस कंटेंस्टेंट के मुंह से निकला खून, भड़के यूजर्स

बिग बॉस ने एक कैप्टेंसी टास्क करवाया। लेकिन इस टास्क के दौरान घर का एक सदस्य बुरी तरह से घायल हो गया। उसे इतनी ज्यादा चोट लग गई कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। इस बात को लेकर घर में काफी बवाल मच गया।

Bigg Boss 19 Update: 'बिग बॉस 19' को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। शो को लेकर नई अपडेट सामने आ रही है। शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट के बीच जीत को लेकर काफी घमासान मचा है। ऐसे में 'बिग बॉस 19' का आने वाले एपिसोड में खूब बवाल मचने वाला है। कुनिका के बाद अब घर का दूसरा नया कैप्टन चुना जाएगा। जाहिर है नए कैप्टन का चुनाव आसान तो नहीं होगा। बिग बॉस ने एक कैप्टेंसी टास्क करवाया। लेकिन इस टास्क के दौरान घर का एक सदस्य बुरी तरह से घायल हो गया। उसे इतनी ज्यादा चोट लग गई कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। इस बात को लेकर घर में काफी बवाल मच गया।

कैप्टन बनने के लिए घरवालों को मिला ये टास्क मेकर्स ने 'बिग बॉस 19' के आने वाले एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया है। इस प्रोमो में आप देख सकते हैं कि सभी कंटेस्टेंट कैप्टन बनने की रेस में हिस्सा लेने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। बिग बॉस उन्हें एक मशीन दिखाते हैं और बताते हैं कि यह मशीन कैप्टेंसी का सपना पूरा कर देती है। वे इस खास मशीन तक पहुंचने के लिए निशान के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो पहले पहुंचेगा, वही घर का नया कैप्टन बनेगा। इसके बाद घरवाले रेस लगाते हैं और उसी दौरान बसीर और अभिषेक की लड़ाई हो जाती है।