Bigg Boss 19: मृदुल तिवारी ने उड़ाए घरवालों के होश, खोले तान्या मित्तल के सीक्रेट्स, मचा तहलका

संक्षेप: मृदुल तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में मृदुल घरवालों को तान्या मित्तल की बातें बता रहे हैं जिसे सुनकर सब चौंक गए हैं। यहां देखिए वीडियो।

‘बिग बॉस 19’ के लाइवफीड के मुताबिक मृदुल तिवारी पूरे घरवालों के सामने तान्या मित्तल के बारे में ऐसे-ऐसे खुलासे करेंगे जिसे सुनकर सब दंग रह जाएंगे। मालती चाहर और नेहल चुडासमा, मृदुल का साथ देंगे और कहेंगे कि मृदुल बिल्कुल सही कह रहा है, तान्या खेल रही है। उसे पता है कि वो क्या कर रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, मृदुल कहते हैं, “तान्या ने मुझसे कहा, सबका गेम चल रहा है। आमल अकेले बैठा रहता है, ऑडियंस से बात करता है और गाने गाता है। शहबाज हर बातचीत और लड़ाई में घुसता है। मेरा तो तू देख ही रहा है। मुझे ऐसे रहना पसंद नहीं है, लेकिन मैं रोज तैयार होती हूं। कोशिश कर रही हूं न। इसके अलावा हमारा एक सेग्मेंट भी चलता है रात में जिसमें मैं और नीलम सबकी बातें करते हैं। नीलम भी मेरे साथ दिख जाती है।"

मृदुल आगे बोले "अशनूर और अभिषेक का गेम टीवी सीरियल जैसा लगता है। बसीर–नेहल की लड़ाइयां और पैचअप चलता रहता है। उनका तू हटा दे। फरहाना पूरे दिन फुटेज लेने के लिए कहीं भी भटकती रहती है। प्रणित ने अपना टीवी शो चलाता है। गौरव शो करके आएं हैं। तू क्यों कुछ नहीं कर रहा है।”

मृदुल की बातें सुनने के बाद मालती चाहर बोलीं, ‘वाह मृदुल! वाह! मुझे तुझपर गर्व है।’ वहीं नेहल ने भी तान्या पर तंज कसेंगी। नेहल बोलीं, “तान्या का हर कदम प्लान किया हुआ होता है। उसे फैमिली पॉलिटिक्स तक की समझ है और वो हर स्थिति को अपने फायदे में बदलना जानती है।”