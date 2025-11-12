Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: मृदुल के एविक्शन के बाद भड़के गौरव, प्रणित से बोले- हमारे ग्रुप के साथ ही ऐसा हुआ है

Bigg Boss 19: मृदुल के एविक्शन के बाद भड़के गौरव, प्रणित से बोले- हमारे ग्रुप के साथ ही ऐसा हुआ है

संक्षेप: Bigg Boss 19 Mridul Tiwari Eviction: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के आज के एपिसोड में मृदुल तिवारी का एलिमिनेशन दिखाया। मृदुल के जाने के बाद पूरा घर रोने लगा।

Wed, 12 Nov 2025 10:30 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस 19’ के घर में ऑडियंस आई। ऑडियंस ने मृदुल को सिर्फ 4 वोट्स दिए। ऐसे में कम वोट्स मिलने के कारण बिग बॉस ने उन्हें घर से बेघर कर दिया। मृदुल के एविक्शन के वक्त घर के हर सदस्य की आंखों में आंसू नजर आए। वहीं गौरव खन्ना ने मेकर्स के निर्णय पर सवाल उठाने शुरू किए। गौरव ने प्रणित मोरे से कहा, ‘ये हमारे ग्रुप के साथ ही हो रहा है।’

गौरव ने प्रणित को समझाया मेकर्स का प्लान

गार्डन एरिया में घूमते वक्त प्रणित ने गौरव से कहा, ‘कल परसो ही हम ये बात कर रहे थे कि सबका एविक्शन टनल से होता है। 10-15 मिनट का समय मिलता है, लेकिन इससे कहा यहीं से चले जाओ।’ गौरव बोले, ‘मैं कह रहा हूं कि हमारे ग्रुप के साथ ही हुआ है ऐसा। आवेज दरबार को यहां से लेकर गए। अभिषेक बजाज को तूने निकाला। मृदुल को यहां से जाने के लिए कहा।’ प्रणित बोले, ‘इस ग्रुप को इन्होंने खुद ही तोड़ा।’

प्रणित बोले- हमें श्राप मिला

गौरव ने आगे कहा, ‘उनके ग्रुप के टाइम सेव कर सकते हो, ये कर सकते हो, पावर मिल गई।’ प्रणित बोले, ‘हां, सही बोल रहे हो।’ गौरव बोले, ‘मैं तबसे यही सोच रहा हूं।’ प्रणित ने कहा, ‘उनके ग्रुप को पावर मिली, हमें श्राप मिला।’

अब घर में बचे हैं ये सदस्य

मृदुल के एविक्शन के बाद अब घर में गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, फरहाना भट्ट, कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।

