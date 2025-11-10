Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Mridul Tiwari Eliminated in Mid Week Eviction as per Reports
Bigg Boss 19: मिड वीक एविक्शन में इस कंटेस्टेंट का पत्ता साफ! सलमान खान लगातार दे रहे थे चेतावनी
संक्षेप: Bigg Boss 19 Mid Week Eviction: सलमान खान बीते कई हफ्तों से मृदुल तिवारी को वॉर्न कर रहे थे, लेकिन मृदुल लगातार उसी ढर्रे पर आगे बढ़ रहे थे। अब मिड वीक एविक्शन में उनका बिग बॉस हाउस से सफर खत्म हो गया है।
Mon, 10 Nov 2025 10:28 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Mridul Tiwari Eviction: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' से मृदुल तिवारी का पत्ता साफ होने की खबर है। सलमान खान बीते कई हफ्तों से मृदुल तिवारी को वॉर्न कर रहे थे, लेकिन मृदुल लगातार उसी ढर्रे पर आगे बढ़ रहे थे। अब मिड वीक एविक्शन में उनका बिग बॉस हाउस से सफर खत्म हो गया है।
