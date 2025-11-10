Bigg Boss 19: मिड वीक एविक्शन में इस कंटेस्टेंट का पत्ता साफ! सलमान खान लगातार दे रहे थे चेतावनी

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Bigg Boss 19 Mid Week Eviction: सलमान खान बीते कई हफ्तों से मृदुल तिवारी को वॉर्न कर रहे थे, लेकिन मृदुल लगातार उसी ढर्रे पर आगे बढ़ रहे थे। अब मिड वीक एविक्शन में उनका बिग बॉस हाउस से सफर खत्म हो गया है।

Mon, 10 Nov 2025 10:28 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Mridul Tiwari Eviction: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' से मृदुल तिवारी का पत्ता साफ होने की खबर है। सलमान खान बीते कई हफ्तों से मृदुल तिवारी को वॉर्न कर रहे थे, लेकिन मृदुल लगातार उसी ढर्रे पर आगे बढ़ रहे थे। अब मिड वीक एविक्शन में उनका बिग बॉस हाउस से सफर खत्म हो गया है।

डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
