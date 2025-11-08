Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Mridul Tiwari Clip which was not shown in the episode
BB19: मृदुल का वीडियो जो एपिसोड में नहीं चलाया गया, सलमान ने जमकर लताड़ा और दी यह चेतावनी

BB19: मृदुल का वीडियो जो एपिसोड में नहीं चलाया गया, सलमान ने जमकर लताड़ा और दी यह चेतावनी

संक्षेप: Bigg Boss 19: सलमान खान ने वीकेंड का वार एपिसोड में मृदुल तिवारी की उस क्लिप के बारे में बताया जो मेकर्स किसी वजह के चलते शो में नहीं चला सके।

Sat, 8 Nov 2025 10:57 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19 Mridul Tiwari: बिग बॉस 19 के इस शनिवार के एपिसोड में सलमान खान ने तान्या मित्तल, फरहाना खान और नीलम तिवारी की क्लास लगाई, लेकिन साथ ही साथ मृदुल तिवारी के बारे में वो सीक्रेट भी खोल दिया जिसके बारे में ऑडियंस को कोई खबर नहीं थी। सलमान खान ने बताया कि कैप्टन्सी टास्क के दौरान मृदुल तिवारी ने कुछ ऐसा किया था, जो वो एपिसोड में दिखा भी नहीं पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वॉयलेंस अगेन्स्ट वुमेन (महिलाओं के साथ हिंसा) की कैटेगरी में आता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीडियो जो एपिसोड में नहीं चलाया

सलमान खान ने कहा, "मैं आपको बताता हूं टास्क के दौरान क्या हुआ। मृदुल - द नाइस मैन। इन्होंने टास्क में एक लड़की को इतनी तेज धक्का दिया कोहनी से कि हम एपिसोड में डाल भी नहीं पाए। क्योंकि यह महिलाओं के प्रति हिंसा की श्रेणी में आता है।" सलमान खान ने बताया, "टास्क के दौरान मृदुल का असली रूप निकल आया जब उन्होंने धमकी दी कि फराहाना को कि मारूंगा खींचकर अभी, अगर अबकी बार धक्का मारा तो। सलमान खान ने मृदुल को यह बताते हुए उन्हें चेतावनी भी दे डाली।

मृदुल तिवारी को सलमान की वॉर्निंग

सलमान खान ने मृदुल से पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा कहा था? जब मृदुल ने माना कि उन्होंने यह कहा था तो सलमान खान ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगली बार जब ऐसा हो, तो करके देख लेना मृदुल। एक बार देख लो करके आजमा लो।" सलमान खान ने कहा, "अगर यह आपका एग्रेसिव साइड है जो कि टास्क के दौरान ही बाहर आता है, तो फिर आप 11 हफ्तों से यह भोला, स्वीट लिटिल बॉय बनने का नाटक तो नहीं कर रहे थे।" मृदुल तिवारी से जब सलमान ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने शालीनता से जवाब दिया, “भाईजी उन्होंने पहले धक्का दिया था और खुद ही उलटा बोलना भी शुरू किया था तो उनके साथ मेरी झड़प हो जाती है हर बार।”

ये भी पढ़ें:'वीकेंड' में चलाया गया तान्या का यह वीडियो, जानिए सलमान खान ने क्या-क्या दिखाया
ये भी पढ़ें:दूसरा बच्चा लड़का चाहिए या लड़की? भारती सिंह ने खोले अपने दिल के राज
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।