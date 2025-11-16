Bigg Boss 19 से बाहर होते ही मृदुल ने गौरव खन्ना को कहा, 'छुपा रुस्तम', बोले- 'वो बहुत बड़े...'

Hindustan Hindi News
Sun, 16 Nov 2025 04:05 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ये शो लगातार ऑडियंस के बीच पसंद किया जा रहा है। शो को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है। ऐसे में अब शो के ग्रैंड फिनाले में बस कुछ ही दिन बचे हैं। फिनाले से पहले ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृदुल तिवारी को मिड वीक में बाहर कर दिया गया। फैंस को मृदुल का एविक्शन पूरी तरह से गलत लगा और इस बात से हर कोई नाराज है। ऐसे में शो से बाहर आने के बाद मृदुल भी इंटरव्यूज देते और घरवालों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। यही नहीं मृदुल तिवारी ने अपने जीके भाई यानी गौरव खन्ना को 'छुपा रुस्तम' कहा।

आखिर क्यों कहा गौरव को 'छुपा रुस्तम'

मृदुल तिवारी ने हाल ही जूम को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने घरवालों के बारे में पूछे गए कई सवालों के खुलकर जवाब दिए। इंटरव्यू में मृदुल से पूछा गया कि 'छुपा रुस्तम' कौन है? इस पर मृदुल ने जिसका नाम लिया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मृदुल ने छुपा रुस्तम किसी और को नहीं बल्कि गौरव खन्ना को कहा। मृदुल ने कहा, 'मैं पूरे सीजन जीके भाई से पूछता रहा कि भाई कुछ तो स्टोरी बता दो अपनी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बताया तो बस इतना की मैं 18 घंटे काम करता हूं इस दिन मेरी शादी हुई थी ये तुम्हारी भाभी।' साथ ही मृदुल ने गौरव को कई टैग जैसे स्मार्ट, गेमर, बेस्ट प्लेयर, मेरा भाई, मृदुल का भाई दिए।

गौरव ने दी मृदुल को ये खास चीज

दरअसल, जिस वक्त मृदुल तिवारी को एविक्ट किया गया गौरव तिवारी का दिल बुरी तरह टूट गया था। वह और मृदुल तिवारी काफी देर तक एक-दूसरे को कसकर गले लगाए रहे। जब मृदुल घर से जा रहे थे, तो गौरव खन्ना ने उन्हें एक चीज दी थी। बहुत से दर्शकों को लगा कि वह रिंग थी। ऐसे में 'इंस्टेंट बॉलीवुड' से बातचीत में मृदुल ने बताया था, 'बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या चीज है वो। रिंग नहीं थी वो। गौरव भाई इलायची खाते रहते हैं हमेशा। उनकी जेब में पड़ी थी, तो कहते कि अभी और तो कुछ है नहीं मेरे पास देने के लिए, तो ये इलायची ले जा। वो इलायची मैंने अब भी संभाल कर रखी है। और पैक कर दिया है कि गौरव भाई की निशानी बिग बॉस की रहेगी मेरे पास।'

