Bigg Boss 19 से बाहर होते ही मृदुल ने गौरव खन्ना को कहा, 'छुपा रुस्तम', बोले- 'वो बहुत बड़े...'

संक्षेप: फैंस को मृदुल का एविक्शन पूरी तरह से गलत लगा और इस बात से हर कोई नाराज है। ऐसे में शो से बाहर आने के बाद मृदुल भी इंटरव्यूज देते और घरवालों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। यही नहीं मृदुल तिवारी ने अपने जीके भाई यानी गौरव खन्ना को 'छुपा रुस्तम' कहा।

आखिर क्यों कहा गौरव को 'छुपा रुस्तम' मृदुल तिवारी ने हाल ही जूम को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने घरवालों के बारे में पूछे गए कई सवालों के खुलकर जवाब दिए। इंटरव्यू में मृदुल से पूछा गया कि 'छुपा रुस्तम' कौन है? इस पर मृदुल ने जिसका नाम लिया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मृदुल ने छुपा रुस्तम किसी और को नहीं बल्कि गौरव खन्ना को कहा। मृदुल ने कहा, 'मैं पूरे सीजन जीके भाई से पूछता रहा कि भाई कुछ तो स्टोरी बता दो अपनी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बताया तो बस इतना की मैं 18 घंटे काम करता हूं इस दिन मेरी शादी हुई थी ये तुम्हारी भाभी।' साथ ही मृदुल ने गौरव को कई टैग जैसे स्मार्ट, गेमर, बेस्ट प्लेयर, मेरा भाई, मृदुल का भाई दिए।

आखिर क्यों कहा गौरव को 'छुपा रुस्तम' मृदुल तिवारी ने हाल ही जूम को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने घरवालों के बारे में पूछे गए कई सवालों के खुलकर जवाब दिए। इंटरव्यू में मृदुल से पूछा गया कि 'छुपा रुस्तम' कौन है? इस पर मृदुल ने जिसका नाम लिया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मृदुल ने छुपा रुस्तम किसी और को नहीं बल्कि गौरव खन्ना को कहा। मृदुल ने कहा, 'मैं पूरे सीजन जीके भाई से पूछता रहा कि भाई कुछ तो स्टोरी बता दो अपनी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बताया तो बस इतना की मैं 18 घंटे काम करता हूं इस दिन मेरी शादी हुई थी ये तुम्हारी भाभी।' साथ ही मृदुल ने गौरव को कई टैग जैसे स्मार्ट, गेमर, बेस्ट प्लेयर, मेरा भाई, मृदुल का भाई दिए।