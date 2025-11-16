Bigg Boss 19: मृदुल ने बाहर आते ही इसे कहा डबल फेस, बोले- 'वो हमेशा पहले दोस्तों को नॉमिनेट करता है और फिर...'

संक्षेप: अब मृदुल ने भी मीडिया के सामने आकर इशारों-इशारों में मेकर्स को लेकर अपनी भड़ास निकालते दिख रहे हैं। ऐसे में अब घर से बाहर निकलने के बाद मृदुल ने बताया कि घर का ऐसा कौन सा सदस्य है जो डबल फेस है।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' तेजी से अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। शो के ग्रैंड फिनाले में अब बस तीन हफ्ते ही बचे हैं। ऐसे में हर कोई अपनी कमर कस चुका है। ऐसे में फिनाले से पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृदुल तिवारी को मिड वीक में बाहर कर दिया गया। मृदुल के एविक्शन से फैंस काफी नाराज हैं। वहीं, अब मृदुल ने भी मीडिया के सामने आकर इशारों-इशारों में मेकर्स को लेकर अपनी भड़ास निकालते दिख रहे हैं। ऐसे में अब घर से बाहर निकलने के बाद मृदुल ने बताया कि घर का ऐसा कौन सा सदस्य है जो डबल फेस है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घर का ये कंटेस्टेंट है डबल फेस 'बिग बॉस 19' फेम मृदुल तिवारी ने जूम को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान मृदुल से पूछा गया किया बिग बॉस के घर में डबल फेस कौन है? इस पर उन्होंने बिना देरी लगाए अमाल मलिक का नाम लिया। मृदुल ने कहा, 'डबल फेस अमाल है, क्योंकि वो कभी गौरव जी को दोस्त बोलकर जाएगा तो कभी मुझे बोलकर जाएगा। उसे जब भी मौका मिला उसने अपने ही दोस्तों को नॉमिनेट किया और जब पूछा कि ऐसा क्यों किया तो कहा मस्ती में कर दिया। ऐसा लगता था कि ये पांच मिनट पहले दोस्त था और अब ऐसा। वहीं, नॉमिनेट करने के दो मिनट बाद फिर से दोस्ती करता था। मैंने अमाल को बोला भी था कि तुम अजीब हरकतें करते हो। इसलिए वो मुझे डबल फेस लगता है।'