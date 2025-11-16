Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Mridul Tiwari Call Amaal Mallik Duble Face Man In Tha House He Is Always Moninate His Friends
Bigg Boss 19: मृदुल ने बाहर आते ही इसे कहा डबल फेस, बोले- 'वो हमेशा पहले दोस्तों को नॉमिनेट करता है और फिर...'

Bigg Boss 19: मृदुल ने बाहर आते ही इसे कहा डबल फेस, बोले- 'वो हमेशा पहले दोस्तों को नॉमिनेट करता है और फिर...'

संक्षेप: अब मृदुल ने भी मीडिया के सामने आकर इशारों-इशारों में मेकर्स को लेकर अपनी भड़ास निकालते दिख रहे हैं। ऐसे में अब घर से बाहर निकलने के बाद मृदुल ने बताया कि घर का ऐसा कौन सा सदस्य है जो डबल फेस है।

Sun, 16 Nov 2025 03:18 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' तेजी से अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। शो के ग्रैंड फिनाले में अब बस तीन हफ्ते ही बचे हैं। ऐसे में हर कोई अपनी कमर कस चुका है। ऐसे में फिनाले से पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृदुल तिवारी को मिड वीक में बाहर कर दिया गया। मृदुल के एविक्शन से फैंस काफी नाराज हैं। वहीं, अब मृदुल ने भी मीडिया के सामने आकर इशारों-इशारों में मेकर्स को लेकर अपनी भड़ास निकालते दिख रहे हैं। ऐसे में अब घर से बाहर निकलने के बाद मृदुल ने बताया कि घर का ऐसा कौन सा सदस्य है जो डबल फेस है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घर का ये कंटेस्टेंट है डबल फेस

'बिग बॉस 19' फेम मृदुल तिवारी ने जूम को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान मृदुल से पूछा गया किया बिग बॉस के घर में डबल फेस कौन है? इस पर उन्होंने बिना देरी लगाए अमाल मलिक का नाम लिया। मृदुल ने कहा, 'डबल फेस अमाल है, क्योंकि वो कभी गौरव जी को दोस्त बोलकर जाएगा तो कभी मुझे बोलकर जाएगा। उसे जब भी मौका मिला उसने अपने ही दोस्तों को नॉमिनेट किया और जब पूछा कि ऐसा क्यों किया तो कहा मस्ती में कर दिया। ऐसा लगता था कि ये पांच मिनट पहले दोस्त था और अब ऐसा। वहीं, नॉमिनेट करने के दो मिनट बाद फिर से दोस्ती करता था। मैंने अमाल को बोला भी था कि तुम अजीब हरकतें करते हो। इसलिए वो मुझे डबल फेस लगता है।'

अब घर में बचे ये कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 से बीते दिनों मृदुल तिवारी को बाहर कर दिया गया। उनसे पहले नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बाहर होने से पहले नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हुए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 Amaal Mallik

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।