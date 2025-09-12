Bigg Boss 19: लड़ते रह गए बसीर-अभिषेक, ये कंटेस्टेंट ले उड़ा 'बॉस ऑफ द वीक' का खिताब, नाम सुन होंगे हैरान

बीते दिनों अमाल मलिक के कैप्टन बनने पर काफी बवाल देखने को मिला। वहीं, अब इस वीक के 'बॉस ऑफ द वीक' का रिजल्ट आ गया है। घर का ये सदस्य धुरंधरों की नाक के नीचे से 'बॉस ऑफ द वीक' का खिताब ले उड़ा।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के घर में इस वक्त जमकर घमासान मचा हुआ है। जहां बिग बॉस हाउस में कंटेस्टेंट एक तरफ जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका फेवरेट स्टार घर से बेघर न हो। बीते दिनों अमाल मलिक के कैप्टन बनने पर काफी बवाल देखने को मिला। वहीं, अब इस वीक के 'बॉस ऑफ द वीक' का रिजल्ट आ गया है। घर का ये सदस्य धुरंधरों की नाक के नीचे से 'बॉस ऑफ द वीक' का खिताब ले उड़ा। आइए जानते हैं कौन है वो?

ये कंटेस्टेंट बना 'बॉस ऑफ द वीक' 'बिग बॉस 19' शुरू हुए तीन हफ्ते हो चुके हैं। ऐसे में अब इस 'बॉस ऑफ द वीक' का रिजल्ट आ चुका है। इस हफ्ते 'बॉस ऑफ द वीक' का खिताब कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी ने अपने नाम किया है। घर में एक मृदुल का गेम शुरू से ही काफी शांत नजर आया है। उनका किसी के साथ उस तरह का विवाद देखने को मिला मिला, जैसे बसीर अली, फरहाना भट्ट और नेहल चुडासमा या फिर कुनिका सदानंद का देखने को मिला। यही नहीं, वीकेंड का वार में भी सलमान खान ने अब तक मृदुल की क्लास नहीं लगाई, बल्कि उनके नेचर की तारीफ ही की है। ऐसे में सभी के नाक के नीचे से मृदुल 'बॉस ऑफ द वीक' का खिताब ले उड़े।