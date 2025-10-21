Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: ये बना ‘बिग बॉस’ के घर का नया कप्तान, प्रणित मोरे को टास्क में दी मात

संक्षेप: Bigg Boss 19 Captaincy Task: ‘बिग बॉस 19’ के घर में कैप्टेंसी टास्क हुआ। इस बार ऐसा सदस्य घर का कप्तान बना जो गौरव खन्ना के करीब है और आज तक कप्तान नहीं बना है।

Tue, 21 Oct 2025 08:49 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस 19’ के इस हफ्ते के कप्तान का चुनाव हो गया है। दरअसल, पिछले हफ्ते गौरव खन्ना और नीलम गिरी ने टास्क के दौरान नियमों का उल्लंघन किया था। ऐसे में बिग बॉस भड़क गए थे और उन्होंने टास्क रद्द कर दिया था इसलिए कोई भी कप्तान नहीं बन पाया था। वहीं इस हफ्ते सदस्यों की वोटिंग के आधार पर नया कप्तान बना है। आइए आपको नए कप्तान का नाम बताते हैं।

बिग बॉस की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज बिग बॉस तक के मुताबित, घर वालों को बिग बॉस ने पेन और पेपर दिया। बिग बॉस ने कहा कि उन्हें इस पेपर पर पेन से उस प्राणित मोरे और मृदुल तिवारी में से उस सदस्य का नाम लिखना है जिसे वे कप्तान बनाना चाहते हैं।

अंत में जब वोटों की गिनती हुई तो बहुत थोड़े वोटों से मृदुल टास्क जीत गए और बिग बॉस 19 के नए कप्तान बन गए। मृदुल के कप्तान बनने की न्यूज सुनकर सबसे ज्यादा खुशी उनके दोस्त गौरव खन्ना को हुई। बता दें, मृदुल पहली बार घर के कप्तान बने हैं।

